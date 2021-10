El reto de ganar el primer partido en el Coliseum

El San Pablo juega mañana ante el Andorra ante el Coliseum, y lo hará ante casi 8.000 aficionados. El estreno en Burgos del nuevo proyecto fue decepcionante, con una clara derrota ante Breogán. La plantilla reaccionó de forma inmediata ganando en Zaragoza, pero el entrenador, Zan Tabak, quiere brindar al público burgalés el triunfo ante Breogán.

"Me encantaría tener un superpoder para entrar en la mente de mis jugadores. Muchas veces cosas que percibimos desde fuera no es lo que pasa en sus cabezas. Todavía tenemos pendiente ganar el primer partido en casa. Es un reto personal", ha asegurado el entrenador, que podrá contar con Álex Renfroe, aunque no sabe cuántos minutos. Más complicada es la situación de Nikolic, lesionado ante Zaragoza y en pleno proceso de recuperación. En este caso el cuerpo técnico y los servicios médicos del club esperarán hasta el último minuto.

Tabak también ha hablado de Andorra, un rival que llega con tres derrotas en este inicio de Liga, situación que, según el técnico croata, lo hace más peligroso. "Es un equipo que tiene una buena plantilla, con un presupuesto parecido al nuestro, muy atlético y con gran capacidad de anotación. Pero también es un grupo de jugadores que todavía no está actuando como un equipo. A muchos equipos con muchos jugadores nuevos les pasa lo mismo al principio de temporada. Pero yo le veo gran potencial, aunque todavía no lo ha enseñado".

En ese sentido, Tabak habla de Andorra como un rival "peligroso" porque "llega a una cancha como la nuestra con urgencias de ganar porque ha empezado 0-3 y no lo esperaban. Es una plantilla con mucho talento y muchas posibilidades, pero es un grupo de jugadores que todavía está en construcción y es cuestión de días que empiecen jugar mejor. Nuestro objetivo es que no sea contra nosotros".