«Villalonquéjar y Burgos Este están más cerca que nunca»

Este empresario del sector comercial del automóvil lleva 5 años al frente de la asociación del polígono Burgos Este, una entidad integrada en la patronal FAE y que se ocupa de lo que ocurre de puertas para afuera entre las 1.200 empresas que pueblan esta zona industrial de la ciudad que se reparten Gamonal, Villímar, Villayuda y Villafría. A Fernando de Santiago le gusta insistir en que su polígono está plenamente integrado en Burgos, convive con la ciudad y cada día atrae a más empresas vinculadas al comercio y los servicios de todo tipo, motivo por el cual hay que mejorar su imagen y sus infraestructuras.

¿Cuál es el estado de salud del polígono Burgos Este tras un año de pandemia?

Tenemos empresas fuertes, muchas de carácter familiar, que hacen las cosas bien. Gracias a Dios, la industria de Burgos goza de buena salud. No obstante, este polígono no es solo industrial sino también urbano, contamos con comercio de servicios de restauración, de bricolaje, hogar, deporte, etc. Nuestra salud es buena, pero soy cauto en la recuperación que vamos a tener en los próximos meses. Pensamos que la pandemia se había terminado tras recibir las inyecciones de liquidez de los créditos ICO e incluso con los mensajes del Gobierno animando a salir a gastar a la gente antes del verano de 2020. En el automóvil notamos el boom de las ventas por la demanda que había quedado retenida con los confinamientos de primavera. Pero pasó lo que pasó y han venido más olas de contagios. Ahora tenemos la lección bien aprendida y el consumo va a volver, pero de una manera mucha más cauta. La gente está más tocada tras un año de pandemia y no va a haber un consumo tan desenfrenado como se preveía. Me gustaría destacar que en el polígono también hay grandes empresas exportadoras, como Nicolás Correa o Grupo Antolín, cuyas cifras son positivas.

¿Le preocupa que no haya una certeza de recuperación próxima?

Me preocupa la trampa de la renovación y el aplazamiento de los créditos ICO, operación muy costosa y que viene cargada con comisiones elevadísimas y un aumento de los tipos de interés. Pese a todo ello, las empresas han aguantado, lo están pasando mal pero no conozco cierres en el polígono. La clave va a estar en este mes de abril y las renovaciones de los ICO.

¿Está satisfecho con la imagen que da al polígono a quien lo visita o trabaja en el mismo?

Como he dicho, las empresas gozan de buena salud, pero necesitamos que este acompañadas de unas infraestructuras adecuadas. Para mí es vital terminar con todas las obras en marcha y avanzar en todas las arterias del polígono y no solo en las principales (como está ocurriendo en el Padre Arregui). Pedimos actuaciones razonables, no grandes proyectos, como las que se han ejecutado por parte de la Brigada de Obras y el Plan de Empleo municipal. Urge el tema del tratamiento de residuos, algo capital que ahora no está acorde con un polígono verde y con la Agenda 2030 de la que tanto habla hasta el Ayuntamiento. Tenemos una sensación de abandono tremenda con este tema. El polígono Burgos Este tiene que estar asociado a la sostenibilidad y el medio ambiente. Solo hay que ver cómo están los contenedores en nuestras calles. Me da miedo que el nuevo presupuesto de basuras de la ciudad no sea suficiente para atender como se merecen a los polígonos.

¿Cómo se tratan las basuras en Burgos Este?

Queremos dar un servicio de recogida de residuos a las empresas puerta a puesta, que cada una tenga sus contenedores en el interior. Si el punto limpio bajo el puente del ferrocarril no funciona es que debe gestionarse de otra manera. No es tan difícil que tenga unos buenos controles de acceso y que esté abierto las horas suficientes para atender a las empresas.

En la fachada principal del polígono, la N-1, hay algunas instalaciones que presentan un grave estado de abandono y deterioro.

Hemos estado en contacto con Promueve y me parece inaudito que esta zona industrial no cuente con una base de datos de los que somos y las naves disponibles y sus propietarios. Nos gustaría crear una plataforma, coordinada con el Ayuntamiento, FAE, Cámara de Comercio y nuestra Asociación, que nos facilite dar respuesta rápida a aquellos inversores que nos solicitan información sobre el polígono para instalarse o piden explicaciones sobre los espacios en estado de abandono, muchos de ellos en la N-1. Necesitamos una ventanilla única que facilite la comercialización del polígono.

¿Tienen mucha demanda?

Sí, muchas son empresas de Burgos que buscan ampliar y otras de fuera que quieren instalarse. Los que se interesan se interesan para ya y si en Valladolid, por ejemplo, les facilitan rápidamente la información se nos van para allá. Tenemos que ser ágiles en responder a los empresarios sobre las parcelas que hay disponibles y en las condiciones en las que están.

Cada vez es un polígono más comercial por su cercanía a la ciudad.

Razón de más para adecuar este polígono a los clientes de la ciudad y a los empresarios. Por aquí hay mucha gente que pasea camino de Fuentes Blancas o La Ventilla. Aquí trabajan 12.000 personas todos los días y la calle Alcalde Martín Cobos es una de las arterias con más tráfico de la ciudad. Incluso tiene ya más peso que la N-1 tras la culminación de la circunvalación de la ciudad. Esta infraestructura viaria ha permitido que más empresas se ubiquen aquí. Necesitamos un polígono amable porque poco a poco, como se está hablando con las cocheras de autobuses, habrá más vivienda junto a nosotros. La integración, como se ve en la calle Juan Ramón Jiménez o en San Cristóbal, ya existe, lo que es una oportunidad de desarrollo.

¿Se ha mejora en la seguridad y los sistemas antiincendios que tanto se demandaron tras el siniestro de Campofrío?

Es un tema que hemos tratado y se ha comprobado que presión del agua es el adecuada en el sistema antiincendios, pero creo que toda la zona de las naves nido es peligrosa y es un tema que el Ayuntamiento no debe dejar de vigilar porque cualquier día puede ocurrir una desgracia. Este es uno de los motivos por el cual en la nueva ordenanza de chamizos en la que se está trabajando hemos pedido que se prohíban en zonas industriales. Aquí no cabe ocio fuera de los usos industriales y comerciales, no tiene sentido que se tenga que destinar policía para vigilar fiestas privadas o carreras de coches.

¿Tienen aparcamientos suficientes?

Hacen falta servicios para los camioneros que tienen que pasar la noche en el polígono. Nosotros tenemos el área de Asebutra y estoy de acuerdo con la demanda de los empresarios de Villalonquéjar de que no se puede tener cerrado y sin uso el aparcamiento de Villalonquéjar IV que, recordemos, está a escasos diez minutos del polígono Burgos Este por la circunvalación. Vendría bien una zona de servicios para el transportista, aprovechando que ambos polígonos estamos más cerca y mejor comunicados que nunca.

¿El CAE sería un complemento y una mejora para el polígono Burgos Este?

En Burgos hace falta suelo industrial disponible porque debemos estar preparados para una demanda futura. Tenemos la ampliación de la Aduana, que es una buena noticia; pienso que el Parque Tecnológico sigue siendo necesario y más con el ramal ferroviario de Kronospan. Disponer de suelo es lo que menos cuesta y facilita todo. El CAE es, por su ubicación, un desarrollo del polígono y una forma de ofertar suelo logístico vinculado al aeropuerto y la Aduana.

¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento?

Como con las anteriores corporaciones municipales, es una buena relación. Pese a ello, funcionan a empujones, tenemos que estar muy detrás de ellos para que realmente no se olviden de los polígonos, porque no los pisan. No podemos entrar en temas de batallas políticas, pero, hoy en día, lo que está claro es que la cuarta fase de mejora de Alcalde Martín Cobos no ha comenzado. En la Junta de Gobierno del 4 de marzo se aprobaron los pliegos para la contratación de las obras, que se adjudicarán cuando haya disponibilidad presupuestaria hacia mayo. La previsión es que las obras arranquen en la segunda mitad de 2021, un proyecto que se presentó en marzo de 2017 y que son pocos metros porque hay una fase quinta, que incluye la nueva rotonda de La Ventilla, que requiere la cesión de ese tramo por parte de Carreteras… Me sorprende el retraso que lleva un proyecto que debería haberse ejecutado el pasado año. Tampoco tuvimos en 2020 la campaña de asfaltado y me gustaría saber qué se va a hacer con lo presupuestado. Necesitamos invertir unos 2 millones de euros al año y ese fue el compromiso del Ayuntamiento.

¿Tienen cobertura digital suficiente?

Sí, gracias a la excepcionalidad a la normativa que permitió el cableado aéreo. Las empresas están realizando inversiones importantes y no me constan problemas en este sentido.

La denominación Burgos Este no termina de cuajar, ni la señalética la recoge.

Somos un polígono integrado en la ciudad, en Gamonal, pero también estamos en Villafría, Villayuda y Villímar. Han pasado cuatro años desde que decidimos cambiar de nombre y la señalética, que es responsabilidad del Ayuntamiento, sigue estando desfasada.

¿Las empresas también utilizan esta nueva denominación?

Sí, aunque algunas todavía no.