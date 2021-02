La Arandina, con opciones a todo

El primer mes de competición de 2021 no ha podido cerrarse con mejor saldo para la Arandina. Y es que, tras lograr acumular en estos primeros cuarenta días de año cuatro victorias en cinco partidos disputados, el conjunto blanquiazul ha conseguido refrendar no sólo su valor al alza en la tabla clasificatoria, sino también sus aspiraciones a todo dentro del grupo en la presente temporada. Más aún con el irregular arranque de año del Real Ávila. Segundo clasificado al ecuador del curso con 22 puntos, y club al que la entidad arandina le ha recortado la friolera de diez puntos en apenas cinco jornadas.

No obstante, esas aspiraciones de las que ahora parecen volver a hablarse a orillas del Duero, hace no tanto tiempo no parecían ser tan halagüeñas. Así ocurría concretamente en diciembre cuando, justo antes del parón navideño, y a cierre de ejercicio 2020, los pupilos de Álex Izquierdo ocupaban la tercera posición en el subgrupo B con 15 puntos. Una plaza a la que el cuadro arandino había accedido tras derrotar in extremis a la Cultural Cebrereña en casa por 2-1, y que permitía a la plantilla blanquiazul coger oxígeno al pisar, por primera vez en liga, los puestos de privilegio tras un arranque de temporada muy por debajo de lo esperado.

Desde entonces, y como si de una metamorfosis completa se tratara, cambio de sensaciones en el vestuario ribereño. También, y prácticamente, pleno de victorias en el estreno de año 2021 hasta permitir a la entidad de El Montecillo consolidarse, definitivamente al parecer, en la zona alta de la clasificación.

A ello ha contribuido, sin lugar a dudas, la mejora en las prestaciones defensivas protagonizada por la plantilla (más allá de los goles encajados ante Cebrereña, Mirandés B o Real Ávila), pero sobre todo un mayor acierto de cara a meta rival. Un punto significativo que ha permitido al club arandino adelantarse en el marcador en sus últimos compromisos ligueros, y poder condicionar así los partidos (caso de Seat Arlanzón Motor, Diocesanos, o mismamente el más reciente frente al Ávila), para sumar nuevos puntos a su casillero.

CARA Y CRUZ. Pero si la Arandina ha protagonizado una remontada espectacular en este estreno de 2021 (12 de 15 puntos posibles), no es menos cierto que dicha recuperación ha sido posible (al menos en cuanto a las opciones de lucha por la segunda plaza), gracias al sorprendente inicio de año en filas del Real Ávila. Un arranque más que cruel para sus intereses y que, fruto de los malos resultados (los del Adolfo Suárez apenas han sumado dos empates en las últimas cinco jornadas; contra Seat Arlanzón y Mirandés B), ha propiciado tanto el reciente cese de su entrenador (José María Hernández sustituía a José María Jimeno en el último partido), como que las expectativas de los de la ciudad de las murallas retrocedan momentáneamente un par de puntos al caer, desde el segundo puesto, al cuarto en la tabla.

De ello se ha beneficiado la Arandina quien, gracias a su reciente racha, ha conseguido dar caza al cuadro abulense y superarlo (le saca tres puntos), pero también el Numancia B al replicar los resultados ribereños en el último mes. Un hecho singular que, por golaveraje, le permite ser segundo por encima -por ahora-, de los de Izquierdo.