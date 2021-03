Lara se pone al volante

La Asociación Tierra de Lara trabaja en la puesta en marcha de una red de asistencia para facilitar el traslado a las personas mayores de la comarca que no dispongan de vehículo propio o que ya no estén en condiciones de conducir, para realizar cualquier servicio o gestión que necesiten fuera de sus pueblos, tanto a la capital para consultas con los médicos especialistas, a comprar, visitar a familiares o cualquier tramitación, así como al centro de salud de referencia, a la farmacia..., en definitiva, se pretende hacer de puente para trasladarlos, pero también para acompañarlos cuando no puedan contar con la ayuda de familiares. Bautizado ‘Tierra de Lara contigo’, el proyecto responde, como otros muchos ya desarrollados en la zona, a la filosofía de la asociación, que no es otra que «buscar soluciones comunes a problemas comunes», argumenta Borja Rosales, portavoz de la misma.

La del transporte es una de las principales necesidades detectadas en el estudio que se ha llevado a cabo desde hace meses en las localidades y entre los vecinos que conforman el territorio de Tierra de Lara, con el objetivo de conocer las carencias y trabajar en su resolución, dentro de un proyecto global de acciones solidarias encaminadas a evitar la despoblación de esta zona, de hecho, una de las más castigadas de la provincia, conocida como la Laponia burgalesa.

La idea pasa por contar con un vehículo, en principio de 5 plazas, para llevar a cabo ese traslado a los vecinos desde cada pueblo a donde precisen para realizar sus gestiones que, de entrada, se adquirirá por el sistema de renting. La idea es comenzar con el servicio el próximo mes de abril.

No se cierra el servicio tampoco a los mayores que, aunque tengan vehículo, necesiten ese acompañamiento, explica Silvia Santamaría, la técnico de la asociación que, además, conoce bien el problema de los pueblos de Lara, ya que los ha recorrido, hablando con los alcaldes y con los habitantes para detectar las principales carencias y, resolverlas en la medida que desde la asociación se pueda, porque tienen claro que «hay que intentar dar servicios para que la gente venga, no esperar a que vaya para implementarlos, entonces no vendrá nadie», argumentan.

En principio será la técnico quien lleve el vehículo y acompañe a esas persona; si más adelante hiciera falta adquirir otro o contratar personal, la entidad lo estudiará, pero de momento para arrancar el proyecto piloto se entiende que es suficiente. Santamaría añade que están pendientes de subvenciones para adquirir el vehículo que servirá para prestar el servicio, necesario porque en la mayoría de pueblos del interior de la comarca, los residentes no cuentan siquiera con autobús de línea regular que les acerque a Burgos o a Salas -las dos ciudades que concentran los servicios, incluido el sanitario-, que más necesitan los pocos mayores que quedan en los pueblos. Algunos pueblos como Hortigüela, Cuevas de San Clemente, Mambrillas y Cascajares si tienen autobús.

Será necesario planificar esta red de asistencia, intentando concentrar viajes en dos o tres días, avisar a los vecinos e ir recorriendo cada pueblos para recogerlos e irlos dejando donde necesiten, pero se estará a disposición de los mayores para cualquier momento que precisen, aunque habrá que fijar unas prioridades, explica Silvia. «Si llaman tres personas que necesitan el servicio de autobús para ir a lugares diferentes, habrá que valorar quien tiene más urgencia que se le acompañe y traslade, siempre será prioritario, por ejemplo, ir a los médicos», añade la técnico que, en todo caso, explica que se tratará de llegar a los vecinos de unas 18 localidades de Lara, que se prevé que se integren en esta ruta de transporte.

En breve habrá una asamblea con alcaldes para que también aporten ideas. Aunque prime el servicio asistencial, tampoco se descarta utilizar el vehículo para llevar a los vecinos comida a domicilio o trasladarlos a actividades sociales o culturales que se desarrollen en pueblos de la zona. «Se trata también de tener conectados a los mayores de la comarca, romper ese aislamiento que cada uno tiene en su pueblo, donde apenas viven unos pocos», reconoce Santamaría, que hace hincapié en que no ahorrarán esfuerzo para que funcione, porque hay muchos programas en el medio rural que no cuajan. Cree, además, que este servicio puede animar a personas que estén jubiladas a venirse a vivir a los pueblos o a quedarse más tiempo al saber que disponen de transporte. El servicio puede ampliarse con la creación de una bolsa de cuidadores, «porque los mayores pueden generar nichos de empleo», asegura.