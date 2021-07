Alerta en Aguas de Burgos tras 2 robos en 4 días

La Sociedad Aguas de Burgos no gana para sustos. En vísperas de la celebración de la primera sesión de la comisión de investigación provocada por la quema de documentos, dos robos en apenas 4 días en las instalaciones de la depuradora (Villalonquéjar) y de la potabilizadora (Arlanzón) han hecho saltar las alarmas en la empresa municipal. Afortunadamente el corte de varias mangueras de cobre no han afectado a zonas vitales de ninguna de las plantas y el funcionamiento de las mismas no se ha visto afectado.

El primero de los robos se produjo en la madrugada del viernes al sábado en las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Dos empleados de la planta se dieron cuenta de que algo fallaba al comprobar que se apagaban los equipos con los que trabajaban y decidieron salir al exterior para ver qué es lo que sucedía. Fue entonces cuando vieron a los ladrones y al dirigirse a ellos, con un grito y desde lo lejos, salieron escopetados.

Se pudo comprobar que lo ladrones se habían llevado aproximadamente unos 500 metros de cobre de algunas mangueras que conectaban con los cuadros eléctricos. Tan sencillo, entre comillas, como cortar las mangueras y tirar de ellas.

