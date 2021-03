El bloqueo del Canal de Suez se notará en Villafría

Desde hace una semana, medio mundo ha estado pendiente del Canal de Suez. El navío Ever Given, cargado con 224.000 toneladas de mercancías, encalló en plena travesía marítima, bloqueando el paso del 12% del comercio internacional. No fue hasta este lunes a mediodía (hora española) cuando las autoridades egipcias lograron revertir la situación y restablecer el tráfico de los centenares de barcos que esperaban su turno para pasar del mar Rojo al Mediterráneo o viceversa.

Esta situación ha puesto en jaque a las exportaciones mundiales, y aunque hasta la fecha no ha tenido repercusión en la economía burgalesa, sus efectos llegarán «seguro» dentro de una semana o quince días al Puerto Seco de Villafría. El gerente del Centro de Transportes Aduana de Burgos, Gonzalo Ansótegui, admite que el incidente provocará una reducción de las llegadas de barcos a los puertos, dado el retraso que acumulan, por lo que muchos contenedores que deberían cargarse en los navíos se quedarán en tierra durante una semana o quince días. «Se va a producir un retraso de la operativa en todo el mundo. Vamos a mantener la mayoría de trenes y barcos, pero no todos», apunta.

Entre las principales compañías exportadoras que emplean los barcos y esta ruta marítima para enviar sus mercancías hacia el mercado asiático, solo en Campofrío Frescos admiten ciertas incidencias. «El bloqueo del Canal de Suez nos ha obligado a reorganizar las cargas para garantizar el servicio a nuestros los clientes», expresa Ricardo Estéfano, director de Exportaciones de Campofrio Frescos, que pone encima de la mesa «la importancia del desarrollo del Puerto Seco y la necesidad de contar con el máximo número de enchufes para conectar los contenedores que nos permitan mantener la temperatura de la mercancía que se exporta a -20 grados», indica. Otras como Grupo Antolín o Benteler aseguran que actualmente no tienen problemas en la cadena de suministro y que sus plantas de Burgos no se han visto afectadas.

Caos a nivel mundial. El comercio internacional se ha visto en una encrucijada que, finalmente, se ha resuelto con cierta prontitud. Han sido seis días, pero han bastado para que casi 400 barcos se hayan quedado detenidos a la espera de su turno para cruzar los cerca de 200 kilómetros con los que cuenta la infraestructura.

Además, el incidente ha provocado que alrededor de dos centenares de buques hayan optado por variar su ruta y desviarse hasta el cabo de Buena Esperanza, en el sur de Sudáfrica. Este cambio de planes supone que los navíos alarguen sus rutas una media de 12 días hasta su destino, principalmente puertos europeos. «Creo que finalmente va a ser mucho menos de lo que podría haber llegado a ser. Si llega a durar 20 días más se podría haber complicado mucho», afirma Ansótegui, que recuerda los «miles y miles» de contenedores que se han visto detenidos en mitad del mar durante casi una semana. «Ahora, una vez liberado el paso marítimo, los cargueros tienen que hacer escala para coger o descargar mercancía en un montón de puertos de todo el mundo», sentencia el gerente del Centro de Transportes Aduana de Burgos.