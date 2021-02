La ampliación de la perrera quitará espacio al GREM

Una intervención de la Policía Local justo antes de Navidad en un piso donde una mujer residía acompañada de más de sesenta gatos provocó un ‘overbooking’ en la perrera municipal. Fue una circunstancia complicada en uno de los momentos más críticos del año, pues suele ser la época en la que más mascotas se abandonan y más imprescindible se vuelve el recinto. El episodio dejó a las claras que el Ayuntamiento necesita ‘meter mano’ a esta instalación. Básicamente ampliarla. Para la concejala de Sanidad, Blanca Carpintero, este asunto es una «prioridad» y está dando los primeros pasos para acometer una obra de reforma. Esta intervención irá en detrimento del Grupo de Rescate Espelológico y de Montaña (GREM), que actualmente ocupa parte del espacio. La edil les ha comunicado que tendrán que adaptarse y acomodarse en el edificio de oficinas.

Ahora mismo, el GREM utiliza buena parte del recinto de titularidad municipal. Cuentan con sitio tanto en la zona que es propiamente la perrera y también unos almacenes en el edificio anexo, dedicado a oficinas. Es a este punto donde el Ayuntamiento, en una reunión telemática celebrada esta misma semana, les emplazó a moverse una vez comience a ejecutarse la ampliación. «La necesidad de ganar espacio es evidente y estudiamos la posibilidad de coordinarnos para redistribuir las instalaciones», explica Carpintero.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que la noticia no sentó nada bien a los miembros del Grupo de Rescate, que llevan años utilizando las instalaciones y que cuentan con casi una veintena de perros que conforman su particular Unidad Canina. Consideraban inviable trasladarse al inmueble de oficinas, principalmente porque no está adaptado para poder dar un techo adecuado a los animales. Durante el encuentro online insistieron en la necesidad de utilizar espacios para mantener el adiestramiento y defendieron la labor social que hacen, por ejemplo, en el rastreo de personas desaparecidas.

Desde el GREM rechazan hacer declaraciones pues, aclaran, se encuentran en mitad de una negociación para establecer la mejor solución para ambas partes. La concejala de Seguridad subraya que la idea no es «echarles de la perrera municipal ni tampoco dejarles sin espacio», sino reorganizar el edificio anexo para que puedan meter allí los perros y sigan llevando a cabo su actividad para que sea compatible con el proyecto de ampliación de las instalaciones. El colectivo, recuerda no obstante Blanca Carpintero, están «en precario en un terreno que es propiedad del Ayuntamiento y debe prevalecer nuestro interés».

Así las cosas, desde Sanidad se ha remitido un informe con el plan de las obras de ampliación previstas en la perrera a la concejala de Patrimonio, Sonia Rodríguez, quien también estuvo en la reunión de esta pasada semana, y quien ha solicitado otro documento al Grupo de Rescate para que expongan cuáles son sus necesidades y estudiar cómo darles cabida.