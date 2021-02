Señores capitulares, hagan juego

En la quinta entrega de esta serie de artículos titulada La catedral inédita di a conocer la existencia en la panda oeste del claustro alto de un “banco de juegos” donde sabemos que se practicaba mucho el alquerque de doce, ya que en su superficie aparecen grabados dos tableros de este popular juego medieval, uno de ellos muy desgastado por el uso. Pero hoy no os voy a hablar sobre la práctica de este tipo de sesudos juegos basados en la habilidad de los participantes, sino sobre la de aquellos en los que el resultado dependía principalmente de la suerte y que, por ello, propiciaban la realización de apuestas.

Entre los siglos XV y XVI se produjo en toda Europa un auge de los juegos de azar motivado por la irrupción en el panorama lúdico de los naipes y por su generalización gracias a la aparición de la imprenta. De ese auge no será ajena la catedral, y su archivo así nos lo confirma con abundante documentación al respecto.

El legislador medieval castellano siempre consideró peligrosos los juegos de azar debido a que la pasión que provocaban en los jugadores acarreaba consecuencias muy adversas para la sociedad (violencia de todo tipo, ruina de muchas familias, etc.). Durante la Edad Media se persiguió especialmente el juego de dados, que fue el rey de los juegos de azar hasta la mencionada irrupción de los naipes. Es entonces cuando se intensifica el problema del juego y los gobernantes y legisladores se ven obligados a establecer severas penas tanto para los que jugaban como para los que inducían al juego (incluso se llegó a castigar a los fabricantes y vendedores de dados y naipes). Dichas penas iban desde cuantiosas multas hasta el encarcelamiento o el destierro.

En cuanto a los clérigos castellanos de la época, su participación en las partidas de juegos de azar estaba a la orden del día. De hecho, como dice Miguel Pino Abad en su obra El delito de juegos prohibidos. Análisis histórico-jurídico, «los procuradores de las ciudades denunciaron en las correspondientes sesiones de Cortes que muchos clérigos vivían entregados al juego y a la bebida y que era frecuente que se viesen implicados en escándalos, peleas, robos e incluso muertes». Por ello, tanto desde la jurisdicción civil como desde la eclesiástica, se les prohibió expresamente jugar a los juegos de azar, que, además de ser considerados peligrosos por pecaminosos, tenían una connotación particularmente negativa para el cristiano, ya que, tal y como aparece en los cuatro evangelios canónicos, unos soldados se echaron a suertes la túnica de Cristo durante su crucifixión.

Por su parte, el cabildo burgalés, que, como ya explicó en estas páginas Esther Pardiñas, gozaba de jurisdicción propia y, por lo tanto, tenía potestad jurídica sobre todo el ecosistema catedralicio, contaba con unos estatutos capitulares que velaban para que los canónigos y beneficiados guardasen una conducta acorde con su condición. Entre ellos encontramos varios acuerdos referidos específicamente al juego. Si alguien los infringía, tenía que rendir cuentas ante los encargados de administrar justicia en la catedral, los jueces de las Cuatro Témporas, que eran dos canónigos y una dignidad capitular.

La referencia más antigua que he podido encontrar en el archivo de la catedral acerca de la prohibición de los juegos de azar data de 1459. El 9 de marzo de ese año, el cabildo prohibía a las dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros jugar a los dados bajo pena de no ser apuntados, es decir, de no ser contabilizados para cobrar su prebenda. Diez años más tarde, la corporación catedralicia establecía un estatuto sobre el juego en el que ordenaba que ningún canónigo, dignidad ni beneficiado jugase dinero a los naipes, dados, tablas, blanca u otro juego y que solo se pudiese apostar vino y fruta. Asimismo, señalaba como juegos permitidos el ajedrez, la ballesta y la pelota y fijaba las penas que debían pagar quienes incumplieran dicho estatuto.

En 1486, el cabildo aprobaba un nuevo estatuto sobre el juego en el que reiteraba la prohibición de los juegos de azar, excepto si las ganancias se empleaban para comidas y cenas o para curaciones, y siempre y cuando estas se hicieran en un plazo de tres días después de haber jugado. Este nuevo estatuto incluía penas más severas para los jugadores, de tal manera que, en los años siguientes, nos encontramos con varias protestas sobre lo excesivo de algunas de ellas, particularmente sobre la elevada multa que tenían que pagar los que jugaban por encima del límite establecido (cinco reales), que ascendía a 2.000 maravedíes.

Esta abundante legislación capitular sobre un asunto tan específico en un espacio tan corto de tiempo es fiel reflejo del auge que los juegos de azar habían alcanzado en el ámbito catedralicio, donde proliferaban de manera alarmante casos especialmente reincidentes. Entre ellos destaca el del racionero G. En 1467, estando preso en el Comunal (una de las cárceles de la catedral), se le condenaba a pagar 1.000 maravedíes y a permanecer ocho días encerrado en su casa por haber jugado dinero sin respetar el estatuto, y se le prohibía jugar a los dados, tablas, naipes, pelota, tejuelo o cualquier otro juego sin licencia del cabildo bajo pena de 500 maravedíes de multa, diez días de prisión y 20 azotes. Pero la pasión por el juego del racionero G debía de ser irrefrenable, pues el 3 de diciembre de 1470 se le condenaba a pagar otros 1.000 maravedíes por escaparse de la cárcel episcopal de Santa Pía para ir a jugar a los dados con un capellán. Por último, el 4 de enero de 1471, el pobre G, acusado nuevamente de jugar, solicitaba perdón al cabildo y prometía no volver a jugar más bajo pena de un año de cárcel.

El mal del juego, como todos los vicios, no discriminaba, y atacaba por igual a todas las condiciones, desde las más bajas hasta las más altas, desde los medio racioneros hasta las dignidades capitulares. Así, el 21 de diciembre de 1508, los jueces de las Cuatro Témporas condenaban de una tacada por no respetar el estatuto del juego a un medio racionero (1.000 maravedíes y 15 días de cárcel), a un canónigo (4.000 maravedíes y ocho días de cárcel), al sochantre (2.000 maravedíes) y al capiscol (2.000 maravedíes). El 21 de julio de 1551, el canónigo tesorero declaraba haber perdido en el juego 170 ducados de plata, dos anillos, un diamante y una cédula valorada en 500 reales. Y entre 1550 y 1560 son varios los testigos que afirmaban que en casa del mismísimo arcediano de Burgos, la segunda dignidad del cabildo, existía un tablaje donde se practicaban juegos de azar.

Aunque el rey Alfonso X el Sabio legalizó en el último cuarto del siglo XIII las tahurerías o casas de juego impulsado seguramente por los cuantiosos ingresos que su arrendamiento proporcionaba a las arcas públicas, los siguientes monarcas castellanos decidieron prohibirlas e imponer duras penas a quienes tuvieran en sus casas tableros para jugar a los dados o a los naipes. Pese a ello, y gracias a la permisividad de las autoridades, en la práctica hubo multitud de casas de juego por toda Castilla, y muchos particulares albergaron tablajes en sus domicilios. Fue el caso del mencionado arcediano de Burgos, pero también el de muchos otros canónigos y beneficiados de la catedral.

Huelga decir que el vicio del juego provocaba en los miembros de la catedral que caían en él las mismas situaciones violentas y comprometedoras que causaba en el resto de los mortales. No obstante, veamos algunos ejemplos. El 10 de noviembre de 1538, los jueces de las Cuatro Témporas informaban al cabildo sobre las blasfemias proferidas por un canónigo mientras jugaba. El 20 de diciembre de 1544, el criado de Luis de Mendoza presentaba una demanda contra un racionero de la catedral, al que acusaba de haberle ganado con naipes falsos y haciendo trampas la cantidad de 116 reales. En febrero de 1545, uno de los jueces de las Cuatro Témporas acudía a casa de un canónigo para tomarle declaración sobre la agresión que sufrió por parte de un racionero, quien le hirió con una espada en la cabeza por una discusión que tuvieron mientras jugaban. Por último, el 13 de abril de 1548, una mujer ponía una querella contra un canónigo por haber inducido a su hijo a jugar a los naipes y a los dados, habiendo perdido este como consecuencia 250 ducados, una espada, unos botones y una medalla de oro y unos guantes de piel.

A pesar del indudable empeño que entre los siglos XV y XVI puso el cabildo burgalés en erradicar el vicio del juego, este seguirá estando presente entre sus miembros, más que nada porque los juegos de azar ya habían conseguido echar profundas raíces en la próspera sociedad en la que estos vivían.

(Este artículo hubiera sido imposible sin el encomiable trabajo de catalogación e informatización que el equipo que dirige el canónigo Matías Vicario Santamaría realiza en el archivo de nuestra catedral)