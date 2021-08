Quartararo, Fernández y Fenati destacan en Silverstone

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) en MotoGP, el español Raúl Fernández (KTM) en Moto2 y el italiano Romano Fenati (Husqvarna) en Moto3 han sido los más rápidos este viernes tras los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone.

El 'Diablo' Quartararo enseñó, más bien su moto, el fuego que lleva dentro en una FP2 en la que la Yamaha se quejó poco antes de enviar a su jinete al suelo, en la curva 8. El francés se golpeó el tobillo izquierdo al caer, contra la moto, y tuvo que pasar por la clínica móvil tras una FP2 en la que, dolorido, se superó a sí mismo y a todos.

Voló. Quartararo, voló. Hasta un 1:59.317 con el que dejó a más de medio segundo a Jack Miller (Ducati), quien como el español Jorge Martín (Ducati), tercero, reaccionaron en la última vuelta para dejar por escrito que las Ducati tienen velocidad punta en Silverstone.

Al galo no le hizo ni falta mejorar en esa última vuelta cronometrada, cuando intentaba rebajarse tiempo y cometió un error final que le hizo firmar un tiempo que igualmente era mejor al de Miller. Va sobrado, o eso parece. No obstante, habrá que ver si ese tobillo no le lastra en lo que queda de fin de semana.

Fue una jornada accidentada, en las dos sesiones. Se cayó en ambas Álex Marquez (Honda), que terminó casi en la cola de la tabla de tiempos. Pero fue su hermano Marc Márquez (Repsol Honda) quien dio el susto mayor, en la FP1 que lideró, pese a todo. En la tabla global, el de Cervera fue quinto, por detrás de su compañero de equipo Pol Espargaró.

Silverstone no acogió en 2020 su habitual cita en el campeonato, por la pandemia, y este año regresa, de momento, con unos libres accidentados, con varias caídas. La peor, la de Marc Márquez, que a unos 270 kilómetros por hora, antes de llegar a la curva 2, perdió la moto en el tren delantero y salió rodando por el suelo.

Se fue por la escapatoria de hierba, y no pudo detenerse hasta estar dentro del trazado, de nuevo, en la curva 4. Por fortuna, ningún otro piloto rodaba en esa zona y el de Cervera se levantó rápido por su propio pie, indicando a los 'marshall' que estaba bien. No así su moto, que quedó destrozada.

Pese a ello, Marc Márquez lideró la primera sesión de libres con un mejor tiempo de 2:00.941. Un crono que pretendía mejorar cuando se fue al suelo y provocó la bandera roja. Por la tarde, se bajó el crono a 2:00.051, quinto por delante de Pecco Bagnaia (Ducati) y Aleix Espargaró (Aprilia), séptimo tras otro gran entrenamiento pese a verse molestado, sin querer, por su hermano Pol cuando buscaba una mejor vuelta rápida.

Raúl Fernández aprieta y Fenati avisa

La categoría intermedia tuvo miga. El español Raúl Fernández (Kalex) fue el mejor, con un tiempo de 2:04.501 con el que superó a su compatriota Jorge Navarro (Boscoscuro) y al británico Sam Lowes (Kalex), con el español Augusto Fernández (Kalex) cuarto y el australiano y líder del Mundial Remy Gardner (Kalex), quinto.

Fernández, que le recuperó 3 puntos a Gardner en la última cita de Austria, quiere seguir recortando y podría, incluso, salir líder de Silverstone si la suerte le sonríe. También la necesitarán Arón Canet (Boscoscuro) décimo este viernes, Xavi Vierge (Kalex), undécimo, o el caído Albert Arenas (Boscoscuro), decimoquinto.

En la categoría pequeña, el italiano Romano Fenati (Husqvarna) fue el más rápido, y envió un serio mensaje de aviso a los dos primeros clasificados del Mundial; los españoles Pedro Acosta (KTM), que fue noveno, y Sergio García Dols (GasGas), decimoséptimo.

Fenati presentó este viernes sus cartas, que apuntan a luchar por el podio el domingo tras firmar un nuevo récord absoluto de la pista (2:11.334), con Silverstone vibrando de nuevo con Moto3. Segundo fue Ayumu Sasaki (KTM) y tercero fue Niccolò Antonelli (KTM).