XAV pide a Igea "hechos y no palabras" para el acuerdo

El procurador de Por Ávila (XAV) en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, pidió hoy al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, “hechos, y no palabras” para poder sellar el acuerdo de la formación abulense con el equipo de gobierno de la Junta para dar estabilidad al Ejecutivo regional en lo que queda de legislatura.

Después de que Igea anunciara que el acuerdo de Por Ávila estaba cercano y calificar de “razonables” las peticiones presentadas por el partido abulense en un documento, Pedro Pascual también reconoció que “en las reuniones que ha habido con Ciudadanos se han presentado una serie de propuestas que son importantes para la provincia de Ávila y ellos ven que son viables y se pueden llevar a cabo. Hemos tenido varias reuniones, el ambiente es favorable, están de acuerdo con nuestras solicitudes, y cuando las vea plasmadas iremos hacia adelante”, insistiendo en que “si se convierten en hechos, vamos hacia delante, pero tienen que ser hechos, no palabras”.

De esta manera XAV sitúa la decisión del posible pacto, “en el tejado del equipo de gobierno. Ahí ha estado siempre. Cuando han requerido nuestro apoyo hemos pedido cosas positivas para Ávila y si se cumplen es cuando entonces pueden contar conmigo, si no, pues no”.

Pascual avisa al equipo de gobierno regional de que “el año pasado cuando apoyamos los presupuestos era con unas inversiones concretas para Ávila que se están llevando a cabo, pero no del todo, porque hay algunas que no se han cumplido todavía. Hay cosas pendientes del anterior presupuesto, y por eso digo ahora que lo quiero son hechos. Cuando vea que se están haciendo las cosas, pues podremos avanzar”, teniendo en cuenta, dijo que “ellos tendrán más prisas que nosotros”.

Por su parte, el alcalde de Ávila y vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, insistió en que su formación quiere "garantizar la estabilidad del gobierno regional para evitar unas elecciones que no son necesarias, y ahora es el señor Mañueco el que tiene que mover ficha”. “Por Ávila puso también la negociación encima de la mesa del PP, pero no recibimos respuesta. Parece que Mañueco no estaba muy interesado en invertir en Ávila”, comentó Sánchez Cabrera, “y ahora es el señor Igea, como parte también del Gobierno regional, el que ha tomado la iniciativa, nos ha llamado y parece que es muy receptivo a que podamos llegar a un acuerdo. Por lo menos desde las consejerías lideradas por Ciudadanos parece que sí que están dispuestos a invertir en Ávila, y lo que estamos esperando es que Mañueco mueva ficha porque Por Ávila ha tendido la mano a garantizar la estabilidad del gobierno regional”.

Desde XAV se tiene la convicción de que esa estabilidad “es importante para la región, no se justificaría de ninguna manera que se convoquen elecciones o que haya inestabilidad en el Gobierno que evite que Castilla y León progrese en un momento tan decisivo e importante como en el que estamos con la llegada de los fondos Next Generation que están fijándose en la España vaciada, y nosotros lo somos”.

La concreción o no del pacto va a depender en cómo “se materializan los puntos de acuerdo que tenemos con Ciudadanos, porque tiene que haber un acuerdo con las dos partes del Gobierno regional”.