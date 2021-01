Tudanca tacha a Mañueco e Igea de «aprendices de Trump»

El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, arremetió ayer contra la gestión de la pandemia de la covid-19 por parte del presidente y el vicepresidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, respectivamente, a quienes acusó de ser un «lastre para Castilla y León, a la que están arrastrando al fondo». «Esto no es serio. La Comunidad no se merece este sainete», sentenció Tudanca ante una nueva convocatoria extraordinaria del Consejo de Gobierno, y comparó a ambos mandatarios el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su «populismo» y por llamar a la rebelión frente al Ejecutivo central. «Tras dos semanas sin reaccionar”, prosiguió Tudanca, Igea avanzó más medidas «al estilo ‘Aló presidente’», comparó también con Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

Tudanca realizó estas declaraciones recogidas por Ical durante su intervención en el comité autonómico del PSOE de Castilla y León, que arrancó con un minuto de silencio por las víctimas de la covid. Igualmente, acusó a la Junta «de poder adoptar más medidas en el marco actual» del decreto de estado de alarma, tal y como demuestra, dijo, el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado ayer, pero no lo hizo «porque buscaba confrontar con el Gobierno, como Ayuso y Casado, perjudicando a los castellanos y leoneses». «Mientras durante las dos primeras semanas del año el virus se desbocaba, no tomaron ninguna medida hasta el día 15 de enero, con el adelanto del toque de queda, que seguramente es ilegal, pero sobre todo inútil», incidió el líder de los socialistas, quien reprochó que «buscaban un conflicto que les permitiera ocultar lo que venía».

Sus palabras no tardaron mucho en tener respuesta por parte del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que aseguró que «hay gente que sobrevuela en círculos sobre la crisis, desgraciadamente». «Que acusen a la Junta de caos con lo que estamos viendo con el Gobierno central es cuando menos irónico. Tenemos un único gobierno, un portavoz y un vicepresidente que traslada unas únicas medidas, no vamos a los medios filtrando en favor y contra del Gobierno, como vemos en el nacional», expuso Igea, quien aseguró que el PSOE «no está en condiciones de hablar de caos de un gobierno cohesionado durante la crisis cuando da el espectáculo nacional que está dando». Respecto a su comparación con Trump, ironizó que en lo que más se parecen «es en el peinado, no en otra cosa».

«Pacto de la rapiña"

Después de casi un año de la última cita del comité autonómico, el 7 de febrero de 2020, los socialistas se reunieron por primera vez de forma telemática. Durante su discurso, Tudanca se refirió al que denominó de nuevo «pacto de la rapiña», entre PP y Cs, ya que fue «cuando la pandemia llegó cuando se empezaron a ver las maneras de las derechas, que no pudieron destrozar más cosas en tan poco tiempo». «Pero el PSOE demostró responsabilidad. Pedir el apoyo en el Gobierno es fácil, darlo cuando se está en la oposición no. Y le dimos la lealtad al Gobierno de la Comunidad para que nadie en Castilla y León perdiera», recordó.

«No somos iguales»

Tudanca trasladó al comité autonómico que el PSOE «no es igual» que Ciudadanos y Partido Popular «a pesar de ese intento de embarrar la política» con «conflictos de populismo de primero y que pretenden, como Ayuso, tapar su incompetencia y la durísima realidad de que volvamos a ser la comunidad más castigada por la pandemia en esta tercera ola, como en las anteriores». Y para explicarlo, citó una conocida frase de Ian Fleming, autor de las novelas de James Bond: «Una vez es coincidencia, dos es casualidad y tres es la acción del enemigo». «¿No habrá que hacer alguna reflexión sobre las medidas tomadas y que no ha funcionado?», se preguntó el líder socialista.