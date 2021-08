Murcia actuará sobre el Mar Menor si el Gobierno no ayuda

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido de que si el Gobierno central no ofrece una respuesta "lo antes posible" en cuanto a la situación del Mar Menor tratará de que su administración pueda pasar a tomar las decisiones con competencias sobre la cuenca hidrográfica.

Así lo ha informado el presidente murciano a los periodistas antes de un almuerzo de trabajo en Torrevieja junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al líder del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.

López Miras ha insistido en que "no hay tiempo que perder" y ha recordado que, "si no hay una respuesta lo antes posible" por parte del Gobierno central, ayer su Ejecutivo ya inició "un procedimiento para que si ellos no lo van a hacer", poder tomar desde la región "las decisiones y tener las competencias sobre la cuenca hidrográfica".

También ha señalado que el pasado miércoles se reunió con la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien planteó una serie de "propuestas para actuar de forma urgente" y ha añadido que desde entonces sigue "esperando respuestas y concretar las medidas".

De esa reunión, que ha calificado de "cordial", López Miras ha comentado que Ribera "no trajo ninguna medida ni solución", pese a que la protección del Mar Menor es una "cuestión de Estado" por tratarse de un ecosistema único no solo en España sino en Europa.

En el contexto de su visita al sur de la Comunidad Valenciana, ha sostenido que el PPCV está "sensibilizado" con el Mar Menor y ha continuado insistiendo en la idea de que le gustaría que "el Gobierno de España también lo hiciera" y que "articulase mecanismos como declararlo zona catastrófica para tener recursos para una protección urgente".

Por parte del Ejecutivo de Murcia, ha indicado que ha dado "pasos definitivos" al aprobar o estar en vías de aprobación de la reducción de los plazos de los expedientes sancionadores, o para prohibir que la rambla del Albujón, que "es competencia del Ministerio", siga vertiendo 30 millones de agua dulce y 5 toneladas de nitratos al día al Mar Menor.

"Es urgente que se oxigene el Mar Menor a través de la conexión con el Mediterráneo", ha proseguido López Miras, quien ha repetido que resulta "urgentísimo que el Ministerio corte ya los vertidos de la rambla del Albujón" y clausure las bocas de riego de los regadíos ilegales.