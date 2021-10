Air Nostrum acepta conectar 2 días seguidos Burgos y El Prat

La contraoferta presentada por Air Nostrum para lograr que se prorrogue durante un año más el contrato que permite conectar tres días a la semana Burgos con Barcelona no convence a la Sociedad de Promoción. Si bien la filial de Iberia sí acepta, aunque a regañadientes, volar dos seguidos (el jueves y el viernes) lo que no ha gustado nada son los horarios que plantea y especialmente su pretensión de que los aviones despeguen el domingo de la Ciudad Condal a las 10.15 horas.

En Promueve entienden que un horario tan temprano un domingo hace que coger ese avión no resulte atractivo para ningún pasajero que haya apostado por hacer un viaje de fin de semana. Entre otras cosas, porque tendría que pegarse un madrugón considerable para llegar al aeropuerto del Prat con la suficiente antelación.

Tampoco emociona que el planteamiento para los jueves y viernes sean despegues a las 14.40 horas desde Barcelona y a las 16.25 desde Burgos ya que no son precisamente útiles para los viajes de negocios. Se asume como una misión imposible un vuelo de ida a primera hora de la mañana y el de regreso a última de la tarde, pero es que lo que se presenta tampoco parece demasiado útil.

Esta semana, el consejo de administración de Promueve deberá de tomar la decisión de prorrogar o no el contrato. La operativa que plantea Air Nostrum no gusta, se cree que los 1,2 millones de euros que paga el Ayuntamiento cada año son una cantidad elevada, pero es que en este momento se entiende también que no existen muchas otras alternativas fiables. Y decir no supondría dejar a Villafría sin vuelos comerciales.

Lo único cierto en este momento es que el tiempo corre y que la decisión final no se adoptará hasta el último minuto. Puede pasar cualquier cosa. Incluso que Air Nostrum reconsidere su oferta y plantee un escenario más atractivo.

No solo no se ha movido demasiado en su oferta sino que incluso inicialmente llegó a pedir más dinero por volar los jueves. En la Sociedad de Promoción fueron tajantes: no se pagará ni un euro más.

En este momento es difícil saber también qué parte tiene una posición de mayor fuerza de cara a la negociación y si a Air Nostrum le preocupa mucho o poco seguir volando desde Villafría.