Marañón: "El pacto funciona pero imposible no hay nada"

No pudo ser alcalde de Burgos, aunque este miércoles se estrenó como regidor accidental. Es lo más próximo que ha estado a un cargo con el que soñó durante unos días, o unas horas, antes de la sesión de investidura de mayo de 2019 que aupó a Daniel de la Rosa. Vicealcalde, coportavoz del equipo de Gobierno, preside la sociedad Promueve y lidera el grupo municipal de Ciudadanos. Por su ideología y trayectoria (fue afiliado del PP) estaría más cómodo con la derecha, pero es un camaleón político que tiene clarísima la prioridad de gobernar y la practicidad. Asegura estar contento con el bipartito, aunque nunca cierra la puerta a posibles sorpresas.

Le pregunto lo mismo que al alcalde hace dos meses, en el ecuador de la legislatura. ¿En qué ha mejorado la ciudad con el bipartito?

En la estabilidad. Es el principal activo que tiene ahora mismo Burgos y eso se traslada a la vida cotidiana y a largo plazo de la ciudad. Eso es un valor en sí mismo en tiempos ordinarios, pero en la época que nos ha tocado vivir aún más. La estabilidad nos puede servir para sacar adelante cualquier iniciativa, y eso es intrínsecamente bueno. Además, también es muy importante la cohesión social y política, que no haya dos bandos en la ciudad. Somos una sola ciudad aunque con partidos gobernando de distintas sensibilidades.

De la Rosa dijo, sin dudarlo, que ponía la mano en el fuego por que PSOE y Ciudadanos acabarán este mandato juntos. ¿Y usted?

Es muy probable, pero no la pongo por dos motivos. Porque recuerdo lo que le pasó a Felipe González, no sé si fue con Juan Guerra o con Roldán, y porque de mi experiencia personal política sé que no se puede poner la mano en el fuego por nadie ni por nada en ningún momento. Si Vox hizo alcalde al candidato del PSOE de Burgos a cambio de ser irrelevantes pues… Pero vamos, que creo que es lo más probable, que acabemos.

El alcalde no para de echarle flores a usted cuando repasa su pacto. ¿Se las cree o piensa que es una relación de conveniencia?

Es una relación de conveniencia y la debemos cuidar ambos. Eso no es ser hipócrita, sino realista y responsable. Pero creo que es fácil esa relación porque nos llevamos bien en lo personal. Tenemos caracteres diferentes pero tenemos buen feeling, nos complementamos. Hacemos un buen equipo y eso en cualquier contexto ayuda. Yo le aprecio personalmente y valoro su capacidad para el acuerdo.

¿Podemos o debemos olvidarnos de una moción de censura?

Eso no solo depende de mí. No le podría dar una respuesta categórica.

¿Pero qué tendría que pasar para llegar a ese escenario?

Varias cosas que se acumulen y coincidan. No podemos descartar ese escenario unilateralmente desde Ciudadanos porque el contexto político español es el que es. Aquí en Burgos tenemos un ambiente más sosegado pero no somos inmunes a que surja un lío a nivel nacional y nos afecte. El pacto está bien y funciona, probablemente llegará al final del mandato pero no estamos solos y el contexto nacional es muy volátil. Yo espero que alguien intente desestabilizar el pacto desde fuera, si yo estuviera en su lugar haría lo mismo. Porque están fuera del Gobierno y encima no influyen para nada.

¿Se refiere al PP?

Claro, pero el Partido Popular en Burgos, en la capital, tiene un problema importante interno. Es un grupo sin un liderazgo claro porque Carolina no era la candidata a la Alcaldía, Javier Lacalle se fue, acaba de tener un Congreso hace un mes en el que se realinean todos ahora y de cara a futuro… Y cuando tienes dos agendas, interna y externa, te quedas un poco al ralentí, a la expectativa, y eso hace que se desdibuje tu acción política. El PP tuvo un shock por no estar gobernando, algo que es clave para un partido como el PP de Burgos, que necesita ofrecer expectativas tanto a la ciudadanía como a nivel interno.

¿Se ha arrepentido alguna vez de haber cerrado el bipartito en lugar del acuerdo con PP y Vox?

La entrevista completa, en la edición dominical impresa.