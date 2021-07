Nuestro Barrio dejará su distrito si no hay obras

La veterana asociación de vecinos Nuestro Barrio amenaza con salirse de la junta del distrito sur si no se llevan a cabo la decena de actuaciones pactadas para este año, que se incluyen dentro del presupuesto municipal que le corresponde a cada uno de los cinco órganos de representación vecinal con los que cuenta la ciudad.

En este sentido, sus miembros muestran su apoyo al exconcejal de Obras y Vías Públicas, Julio Rodríguez-Vigil, y lamentan que le hayan obligado a dejar esta área por quejarse de la falta de gestión y medios para poder afrontar los compromisos adquiridos con los distritos. «Manifestamos nuestro total apoyo a Rodríguez-Vigil y lamentamos que no haya podido sacar adelante los proyectos pactados y pendientes de ejecución», indicó Florentino González, presidente de Nuestro Barrio.

Desde la organización vecinal consideran que el funcionamiento de los distritos no está siendo el más adecuado. «No se están solucionando los problemas pendientes de los barrios, ni realizando las obras de mejora planteadas. Por ello, si no nos proporcionan soluciones desde el Ayuntamiento no acudiremos a las reuniones del distrito», añadió.

