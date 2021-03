El objetivo enfoca a Noruega

La intención de salir al extranjero siempre ha rondado en su cabeza al considerarla una experiencia única, al igual que una oportunidad para no desaprovechar. Lo intentó ya el curso pasado, cuando iniciaba el grado superior de Fotografía de la Escuela de Arte y Diseño de Burgos, pero la pandemia truncó sus planes iniciales. Este año no se lo ha pensado dos veces y ha solicitado una beca Erasmus para realizar prácticas en el extranjeros. La respuesta ha sido afirmativa y su deseo pasa por aterrizar en julio en Noruega, aunque antes se ha puesto manos a la obra para solventar un obstáculo que no resulta baladí: poder cubrir los gastos de su estancia, ya que la ayuda de Europa se queda demasiado corta.

Dando vueltas a este objetivo, Elsa Jiménez, de 19 de años, pensó en el de su cámara fotográfica como medio para conseguirlo aprovechando los trabajos que había realizado. Usuaria habitual de las redes sociales, siguió el mismo camino que otros creadores a la hora de promocionarse y decidió exponer su situación en Twitter e Instragam, al tiempo que ponía en venta sus creaciones, que se mueven entre el retrato y la fantasía.

Jiménez ofrece las fotos impresas en varios tamaños, dependiendo de los cuales el precio oscila entre los 3 y los 15 euros. Por ahora cuenta ya con 20 pedidos, muchos de ellos de los protagonistas de las imágenes, amigos o compañeros, aunque confía en que el número de encargos vaya en aumento a través de la difusión en redes sociales. De hecho, se muestra convencida de que logrará su objetivo, aunque tenga que descartar Noruega como destino por su elevado nivel de vida y opte por un país donde el coste sea más moderado. No obstante, luchará por su idea inicial que responde a conocer una cultura «que me parece interesante» y mejorar el nivel de inglés. «Considero que salir al extranjero es una experiencia única y creo que ahora es el momento porque aquí no me ata nada lo suficiente como para quedarme», explica esta joven, que ve su futuro profesional fuera de Burgos como una oportunidad para «probar», teniendo presente que «siempre podré volver».

Cursa segundo del grado de Fotografía, perteneciendo a la primera promoción de unos estudios que se implantaron en la Escuela de Arte y Diseño el pasado ejercicio académico. Se muestra encantada con la decisión por todo lo que está aprendiendo, algo que le ha permitido encontrar un camino que de lo contrario cree que no lo hubiera conseguido. En esa guía a seguir incluye su preferencia por los retratos y, más concretamente, por el mundo profesional de la moda, aunque no se cierra a otras opciones, incluido todo el campo audiovisual y el periodismo, carrera que en un principio quería estudiar.

Su pasión por captar imágenes le viene desde pequeña, cuando, según recuerda, quitaba la cámara a sus padres en cualquier evento para inmortalizar a quienes allí estuviera. Desde hace tres años ya cuenta con un dispositivo profesional con el que realiza sus trabajos, una selección de los cuales expuso en una muestra de la escuela en el Teatro Principal. Ahora los exhibe en las redes sociales (@asle_mix en Twitter / @zowixx en Instagram) con el propósito de cumplir su sueño.