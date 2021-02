Vesuvius venderá su planta con las recolocaciones pendientes

La planta de Vesuvius volverá a tener actividad en breve aunque no bajo el mismo nombre. La multinacional tiene muy avanzadas las negociaciones para vender sus instalaciones tanto de Miranda como de Langreo, según ha trascendido de la mesa técnica que coordina el proceso de reindustrialización y que está integrada por representantes de la compañía, administraciones públicas y sindicatos.

Durante los últimos meses han sido al menos cinco las empresas que han mostrado interés por hacerse con la factoría ubicada en Bayas, desde una firma alemana especializada en reciclaje de metal hasta empresas españolas de embalaje y automoción. Una de ellas ya ha presentado una oferta vinculante por lo que el traspaso de propietarios está cerca de concretarse.

Dentro del acuerdo firmado en su momento con la plantilla en el ERE de extinción, Vesuvius se comprometió a ayudar a los despedidos a buscar un nuevo empleo y a dar prioridad a todos sus exempleados en el caso de que otra compañía adquiera las instalaciones, incluyendo a aquellos que ya están trabajando en otro sitio siempre que les convenga la oferta laboral de los nuevos dueños.

El cierre de la planta estuvo motivado por la decisión de trasladar la producción a otros países europeos para abaratar costes a pesar de los esfuerzos de las administraciones por convencer a la multinacional de que reconsiderara una decisión que provocó 17 despidos en Miranda. Después de un año y medio, el 60% de los afectados ha encontrado nuevo empleo, aunque no ha sido gracias al plan de recolocación de la empresa.

El programa liderado por la asesoría Lee Hecht Harrison (LHH) «consistió en una serie de charlas formativas sobre como elaborar un curriculum o preparar una entrevista laboral», aseguran extrabajadores consultados por este periódico, que no esconden su decepción por lo que consideran que no fue más que un «lavado de cara» de Vesuvius «para que no pareciera que nos dejaban tirados».

El asesoramiento duró un mes y a partir de ahí entraron en una supuesta bolsa de trabajo, pero «las pocas ofertas que llegaban no encajaban con nuestro perfil. Durante los cursos que nos dieron hablaban mucho de una red de mercado oculto, que nosotros pensamos que eran empresas con las que tenían una relación directa, pero al final se referían a los contactos personales que podemos tener cada uno y cómo usarlos». De hecho, casi todos los despedidos que se han recolocado lo han hecho por sus propios medios y no por la mediación de Vesuvius.

Ahora habrá que ver, cuando finalmente se concrete la venta de la planta, si la multinacional cumple con su compromiso de conceder prioridad a los despedidos en la nueva plantilla y si algunos quieren regresar a trabajar con el nuevo propietario.