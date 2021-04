Adif prepara 20 millones para licitar proyectos del AVE

El viernes día 2 de abril, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó un anuncio referente a la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria. Se trata de una nota «indicativa», como advierte su autor, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), pero puede resultar importante para el futuro del AVE hacia el norte, que acumula tantos años de retraso.

En ella se estima que para el 31 de diciembre de 2021, antes de que termine este año, se publicarán las licitaciones para la redacción de «15 proyectos/contratos» que servirán para construir 91 kilómetros de la línea de alta velocidad, con un presupuesto de 20 millones de euros más IVA.

El importe es muy superior al pírrico millón de euros (concretamente 1,1) que los Presupuestos Generales del Estado reservaban para este año en la partida del AVE a Vitoria y supone una previsión de impulso a la elaboración de los proyectos, un anuncio que «tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas», según reza en su encabezamiento.

Fuentes del ADIF explican que estamos ante «anuncios indicativos que se envían al Boletín de las Comunidades Europeas, con el fin de posteriormente acortar los plazos de licitación y adjudicación de los contratos, en este caso de redacción de Proyectos».

Sin embargo, advierten de que habitualmente publican anuncios similares y recuerdan que «esta actuación se encuentra en fase de Estudio Informativo por parte del Ministerio», por lo que realmente el ADIF no podrá intervenir mientras este trámite no supere la fase de información pública y haya obtenido la aprobación definitiva.

En efecto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento) tiene pendiente el estudio y la Declaración de Impacto Ambiental, que a su vez están tramitando en el correspondiente Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Ábalos recuerdan que el estudio informativo salió a información pública el 10 de enero de 2018. Con fecha 19 de noviembre de ese mismo año se inició la evaluación ambiental, trámite que actualmente continúa y durante el que Medio Ambiente ha ido pidiendo a Fomento diversas informaciones complementarias. «En todo caso Adif publica este anuncio indicativo con la idea de que, si el Estudio Informativo se aprobase este año, ADIF comenzaría la contratación para redactar los Proyectos Básicos y Constructivos de la actuación», insiten desde el Administrador Ferroviario.

El avance en el Boletín de la Unión Europea permite conocer que el contrato no estará dividido en lotes, que el precio no será «el único criterio de adjudicación» aunque habrá que esperar a los detalles de cuando sea publicado, así como que este proyecto o programa no estará financiado con fondos comunitarios.

El mismo día que salió la referencia al Burgos-Vitoria, el diario oficial comunitario publicó otros proyectos de la Y vasca, de la integración ferroviaria en distintas ciudades o de otros tramos pendientes en diversas líneas de alta velocidad del país. Algunos de ellos tienen como fecha de posible licitación la de finales de junio, aunque en el caso burgalés se remite hasta el 31 de diciembre.

Las últimas noticias oficiales sobre la marcha de la línea de alta velocidad que deberá conectar la meseta con el País Vasco datan de finales del año pasado. Entonces, y a una pregunta formulada por el grupo parlamentario del PNV en el Congreso, el Gobierno se remitía a la intervención realizada por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en un pleno del Senado que tuvo lugar en julio.

Estudios de avifauna. Pocos días antes de aquella sesión, este periódico publicó que se había acordado la suspensión de la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, «ante la imposibilidad de completar en plazo el expediente con los estudios» necesarios, debido a las limitaciones que en los meses anteriores había impuesto el estado de alarma. El ministro Ábalos justificó la paralización alegando que, de no haberla llevado a cabo, se habría perdido todo el trabajo realizado hasta entonces e insistió en el compromiso político del Gobierno con esta infraestructura.

Tras los retrasos provocados por el covid pudieron completarse los estudios hidrogeológicos que estaban pendientes, pero no los del censo de aves porque dependían del calendario natural de las especies implicadas.

De nuevo en febrero, y de nuevo a preguntas del PNV donde le recordaba al Gobierno que la Unión Europea ha exigido tener la infraestructura para el año 2030, el ministro reiteró que la responsabilidad está en manos del Ministerio de Transición Ecológica y subrayó: «No nos debemos relajar, porque de lo contrario sería tanto como estimular la propia tardanza».

Así las cosas, se desconoce cuándo se podrá completar la declaración de impacto ambiental, que a su vez condicionará el estudio informativo donde se determine el trazado de la línea de alta velocidad, pues siguen existiendo dudas sobre si discurrirá por la parte alta de la Bureba (el arco norte de la comarca) o por el valle, más pegado a la N-I o al ferrocarril convencional. Y todo ello será la base para licitar los proyectos que ahora se han preanunciado en el Boletín de la UE.

Es de suponer que, si ADIF se toma la molestia de publicar el avance informativo en un órgano oficial, es porque piensa que hay posibilidades de completar tanto el trámite ambiental como el estudio informativo este año, pero nada lo asegura. Por el momento es una declaración de buenas intenciones, lo que no es poco tratándose de una línea que acumula tantos retrasos.

En diciembre de 2008, cuando inauguró la flamante nueva estación de trenes Rosa Manzano, la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció que antes de que acabase aquella legislatura (2011) estarían listos todos los proyectos de la alta velocidad hacia Vitoria. Inmediatamente después de aquello vino una gran recesión económica, las inversiones se paralizaron o se aplazaron radicalmente y trece años después de las palabras de la ministra no hay ninguno completado.

Supuestamente el corredor del AVE del norte, que enlaza Madrid con Euskadi y posteriormente con Francia, debería ser un objetivo estratégico de cualquier Gobierno de España. Sin embargo, tras la inauguración del tramo de Segovia y Valladolid en ese mismo 2008, los sucesivos ejecutivos han ido aplazando la prolongación hacia tierras burgalesas, la continuación hacia Vitoria e incluso la ‘Y vasca’, de cuya ejecución se corresponsabiliza también el Gobierno vasco.

Así, otras capitales españolas han podido ir estrenando la ampliación de la red de alta velocidad mientras el trazado que beneficiaría a Burgos y Miranda de Ebro ha quedado sorprendentemente atrasado, y podría ser el último en inaugurarse de España entre los viejos corredores radiales, en dura pugna con el de Extremadura.