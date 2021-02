El ERE de Benteler: 52 bajas incentivadas o prejubilaciones

Cuarenta y cuatro días después de que los trabajadores recibieran el anuncio de la puesta en marcha de unExpediente de RegulaciónTemporal de Empleo, sindicatos y Benteler sellaron ayer el acuerdo que afectará finalmente a 52 personas. La planta de Villalonquéjar recurrió a la figura delERE dados los problemas a nivel mundial que está sufriendo el sector de la automoción, buena parte de su mercado de negocio. Es por ello que en un primer momento plantearon la salida de hasta 70 trabajadores, prácticamente el 10% de su plantilla en Burgos, compuesta por unas 650 personas.

«Han sido unas negociaciones muy duras», admitía ayer Mariano Ortega, delegado de UGT y presidente del comité de empresa. Las conversaciones entre sindicatos y dirección han concluido con el acuerdo para las bajas incentivadas y las prejubilaciones de hasta 52 empleados, procedentes de todos los departamentos y áreas de la compañía. Además, la empresa ha contratado a una firma de recolocación de Valladolid para todos los afectados delEREmayores de 55 años -que pueden de este modo optar por la prejubilación- que quieran continuar su vida laboral pese a poder retirarse ya. La caída de ventas y negocio en 2020 en comparación con el 2019 ha provocado que la compañía haya tenido que afrontar este proceso, aunque el presidente del comité asegura que una vez superado«los trabajadores están tranquilos».

Aunque a corto y medio plazo no cuentan con nuevos proyectos en los que apoyar la producción de la fábrica de Villalonquéjar, MarianoOrtega recuerda que Benteler ha seguido invirtiendo en sus instalaciones de Burgos. Uno de los mayores competidores que tiene esta planta está dentro de su propio grupo: en la fábrica de Vigo, apuntan fuentes sindicales, se está operando con menores costes salariales y con unas máquinas más modernas, lo que no deja de poner en alerta la viabilidad a futuro de Benteler en el polígono.

último proceso. En noviembre de 2019, sindicatos y dirección cerraron otro acuerdo para la salida de 37 trabajadores mediante la fórmula de las bajas incentivadas y las recolocaciones, un mecanismo parecido al que se ha optado ahora. Además, a principios de 2017 se alcanzó un pacto con 5 empleados que habían sido despedidos.

Las críticas del comité de empresa con la dirección de la compañía han sido constantes durante los últimos cursos.En la última, según apuntaron en un comunicado hace unas semanas, responsabilizaron a los mandos de «malas decisiones» que a juicio de los empleados habrían desembocado en los ERE. Es más, finalmente no hicieron falta, pero la plataforma de negociación conjunta que se constituyó entre CCOO yUGT para sentarse a la mesa no descartaba el inicio de movilizaciones. De no cumplirse unos mínimos, llegaron a amenazar con el registro de la solicitud de huelga para la plantilla de la fábrica burgalesa.