Sin polideportivo en Castrillo hasta arreglar el tejado

El Ayuntamiento de Castrillo de la Vega trabaja en proyectos tan variados que incluyen desde la realización de un estudio integral de sus bodegas subterráneas, hasta la habilitación de un espacio de biblioteca y ludoteca para todos los vecinos. Este último tendrá que esperar un tiempo por un imprevisto surgido en el polideportivo, junto al Parque del Arroyo. Las goteras han terminado por estropear una parte del aislamiento de la cubierta, lo que provocó que se desprendiera algún perfil de las placas aislantes. Ante esta situación, el Consistorio de la localidad ribereña ha decidido clausurar la instalación municipal al suponer un problema de seguridad.

Su alcaldesa, Florence Amar, explica que, tras consultar con varios profesionales, todos coinciden en que para acabar con este problema de humedades hay que cambiar el tejado. No concreta cifras, pero la regidora es consciente de que el arreglo supondrá una partida presupuestaria "importante".

El problema surgió este verano. Afortunadamente, se dieron cuenta a tiempo. "Por suerte cuando cayeron algunos perfiles de las placas no había nadie dentro. No obstante, de forma preventiva hemos decidido cerrarlo porque no sabemos cuándo podría volver a pasar", detalla al respecto, recalcando que "no se puede correr este tipo de riesgos" y que ahora toca buscar una solución.

A la espera de solventar estos desperfectos, en el Ayuntamiento de Castrillo de la Vega se han visto de cierta manera obligados a retrasar sus planes con el edificio que en su día albergó la residencia de ancianos. Ahora lo utilizan varias asociaciones, además de acoger el comedor escolar y una guardería. En un principio, el Consistorio se planteó habilitar un espacio como centro de día, pero lo descartaron ya que "había muchos requisitos que no podíamos cumplir", admite Amar. No obstante, sí que tienen pensado, a medio-largo plazo, destinar una zona con biblioteca y ludoteca para que puedan acudir todos los vecinos, desde los más pequeños a los más mayores, especialmente en invierno. Eso sí, "tendrá que ser más adelante. Nos gustaría hacerlo, pero ante estos imprevistos, de momento no podemos afrontarlo", subraya Amar.

Estudio de las bodegas. Por otra parte, la alcaldesa de Castrillo de la Vega apunta que su proyecto "más importante" en estos momentos tiene que ver con la realización de un estudio integral de su red de bodegas subterráneas, un patrimonio que corre el riesgo de perderse si no se actúa ya que los hundimientos afectan a una de cada cuatro bodegas de la localidad.

Amar detalla que celebraron una reunión con un grupo de unos 70 vecinos este verano y que "todos se mostraron favorables a la idea de llevar a cabo este estudio" sobre una red de galerías que se concentra en lo que los castrillenses conocen como la cuesta de las bodegas, un cerro en el casco urbano en el que, de sufrir graves desperfectos las cavidades bajo tierra, tendría repercusión en el espacio peatonal de esta zona. Este asunto se debatió en el pleno que el Ayuntamiento celebró a finales de septiembre y se decidió llevarlo adelante. "La idea es elaborar una ordenanza y convencer a los propietarios de que restauren las bodegas, para así frenar los hundimientos que, por desgracia, afectan a la zona", explica.

Esta tendencia de recuperación y puesta en valor del patrimonio relacionado con el mundo del vino se ha puesto en práctica con gran éxito en otras localidades como Moradillo de Roa y Sotillo.