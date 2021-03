El 82,5% de la población española está dispuesta a vacunarse

El 82,5 por ciento de la población española está dispuesta a vacunarse contra la COVID-19 cuando llegue su turno, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de marzo. Esto supone que se mantiene prácticamente la población con respecto al mes pasado, si hay una ligera bajada en cuanto a las personas que mantiene su decisión de no vacunarse.

En el último mes, los contrarios a la inmunización han bajado del 6,5 por ciento al 5,4 por ciento, y respecto a principio de año se ha reducido hasta 11 puntos, según la encuesta realizada entre el 1 y el 11 de marzo a 3.820 ciudadanos. De los encuestados, hasta un 5 por ciento ha afirmado estar ya vacunado.

También muestra una bajada en la población con dudas, un 0,9 por ciento ha señalado que lo hará si tiene garantías, está probada y es fiable; un 0,6 por ciento según el origen de la vacuna; un 0,2 por ciento si hay información suficiente y un 0,3 por ciento lo hará por consejo de autoridades, científicos o sanitarios.

Respecto al motivo por el que no se vacunarían de forma inmediata, el 29,3 por ciento porque no se fía de las vacunas, el 20,1 por ciento dice que es por miedo a que tengan riesgos para la salud/efectos secundarios-colaterales; un 7,1 por ciento no cree que sean eficaces, y el 6 por ciento porque prefiere esperar a ver cómo funcionan.

Un 3,7 por ciento por falta de información; un 3,5 por ciento porque considera que tiene pocas probabilidades de contagio; un 1 por ciento dice que es porque hay otras personas más vulnerables o de mayor riesgo y otro 1 por ciento porque nunca se vacuna. Hasta un 4,6 no considera necesario vacunarse, la misma proporción que afirma que no se vacunará por haber pasado la Covid-19, y que la que defiende que no lo hará por falta de garantías (pocos ensayos, prematura, falta de análisis, etc). Mientras, el 1,7% no se inmunizará mediante la vacunación porque rechaza todas las vacunas.

Además, de los que rechazan la vacunación, un 3,1 niegan la existencia de la COVID-19, lo que supone en el porcentaje de población general un 0,2 por ciento.