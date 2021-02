Ratifican la exclusión de Semat del contrato de basuras

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) desestimó ayer el recurso presentado por Semat, actual adjudicataria del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad, con el que la empresa pretendía modificar el acuerdo que el pasado 6 de noviembre, hace ya más de 3 meses, adoptó la Mesa de Contratación del Ayuntamiento para excluirla del concurso para la explotación del servicio durante la próxima década.

El recurso, que supuso la paralización del proceso de licitación del contrato más voluminoso de todos aquellos que licita el Ayuntamiento (los 10 años de vigencia están valorados en casi 180 millones de euros), se produjo después de que Semat no alcanzara la puntuación mínima exigible en la valoración de los criterios subjetivos. Obtuvo 21,10 y al no llegar a los 30 no superaba la primera criba. Se quedó también fuera de la lucha OHL, que aceptó la derrota, y sí superaron el listón Urbaser, la UTE FCC-Sogesel, Cespa y Valoriza-Parque Norte Infraestructuras. La valoración de la oferta económica dará el nombre del ganador.

En aquella sesión de noviembre estaba previsto ya que se abrieran los sobre con las ofertas económicas pero sucedió algo que nadie se esperaba. El interventor del Ayuntamiento, miembro como vocal de la Mesa de Contratación, expresó su disconformidad con que se excluyera a la empresa que lleva prestando el servicio en la ciudad desde hace más de 40 años.

Lo inusual, más allá de lo excepcional de que un vocal de la mesa contradiga el criterio de unos técnicos que llevan meses analizando cada una de las ofertas, fue que el interventor presentara una valoración completamente distinta y que hiciera correcciones en la puntuación de 7 de los 9 apartados analizados. En todos los casos al alza y con los que Semat, según su opinión, debería obtener 30,70 puntos. Es decir, los suficientes para superar la primera criba.

La situación sorprendía aún más por el hecho de que no se planteaban más correcciones, ni al alza ni a la baja, en ninguna de las otras 5 ofertas presentadas. Ni en la otra excluida (OHL) ni en las que habían superado el primer filtro. Es decir, solo discrepaba en la mala nota que obtenía Semat. Algo muy comentado, por su extrañeza, entre algunos empleados municipales.

Lo cierto es que la paralización del proceso ha traído como primera consecuencia que se ha alargado el periodo que Semat sigue gestionando el servicio. Lo hace con reconocimientos extrajudiciales de crédito (el contrato ya ha caducado) y cada mes se le paga por ello más de un millón de euros.

La resolución del Tarcyl permitirá continuar la licitación y convocar de nuevo a la Mesa de Contratación para conocer las ofertas económicas. No se descartan, por el volumen del contrato que hay en juego, que se presenten nuevos recursos. El cambio de empresa es un hecho y ahora falta saber quién cogerá el relevo y desde cuándo.