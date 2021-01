El pago fraccionado de impuestos suma mil contribuyentes más

Se puso en marcha tímidamente en 2014 pero año tras año el pago fraccionado o personalizado de los impuestos municipales ha ido en aumento. Todos son ventajas: no hay que estar pendiente de las fechas de cobro de cada recibo y cuenta con una bonificación del 3% para todos los contribuyentes que se apunten. Para este año 2021 se han sumado 1.013 peticiones.

En el primer ejercicio que se instauró esta modalidad se inscribieron 2.685 contribuyentes mientras que al año siguiente ya habían alcanzado los 17.077, sumando personas individuales y empresas. Entonces los responsables municipales ya explicaron que se habían superado todas las previsiones iniciales en comparación con otras ciudades.

Sin embargo, desde ese momento no ha parado de crecer aunque de forma ordenada y ya no se ven colas para este cometido en la Oficina de Atención al Contribuyente (BAC) como cuando se implantó.

El año 2016 la cifra se elevó a 19.380 mientras que en 2017 superó los 20.000, en concreto 20.105. En 2018 ya había 20.645; en 2019, 21.332 y en 2020, 22.293. Según los datos facilitados por la Concejalía de Hacienda, para 2021 ya se han registrado 1.013 peticiones pero podrán ser más dado que se ha ampliado hasta mañana el plazo para solicitarlo. Otros años el plazo para acogerse al pago fraccionado finalizaba el 30 de noviembre. El modelo puede descargarse en la página web www.aytoburgos.es.

Hasta ahora las modalidades para repartir a lo largo del año el abono del IBI, IAE, Vehículos, la tasa de basuras y vados eran cuatro: Cuenta Fácil 9, que fue la primera en implantarse y que cobraba los abonos de febrero a octubre, la bimestral, que genera un recibo cada dos meses, la trimestral o la mensual o anual. Sin embargo, desde el 1 de enero de este año solo se establecen dos posibilidades al entrar en vigor un cambio en la ordenanza. Son la mensual y la semestral.

Precisamente, la primera era la que más éxito estaba teniendo desde la implantación de esta posibilidad. Las personas que tengan otras de años anteriores podrán seguir manteniéndolas o también pueden cambiarla pero las solicitadas a partir del día 2 y hasta este martes solo podrán elegir entre dos, según explicó el concejal de Hacienda, David Jurado.

El sistema de pago fraccionado también permite al Ayuntamiento obtener liquidez a lo largo de todo el año y no solo en los meses que se ponen al cobro los recibos según el calendario fiscal.

El concejal de Hacienda, David Jurado, asegura que Burgos es una de las ciudades de España que más bonifica el pago fraccionado de los impuestos (3%) aunque se permite hasta el 5%. «Aunque poco a poco se está incrementando el pago fraccionado, todavía no supone un gran porcentaje. Por ejemplo, del IBI se emiten 180.000 recibos», indicó David Jurado.

No está previsto hacer una campaña para su difusión, únicamente en los correos electrónicos que se envían a las personas que no tienen el pago domiciliado se les informa de esta posibilidad, así como también se da a conocer a las personas que acuden a hacer trámites presenciales a la Oficina de Atención al Contribuyente (BAC). «Es muy cómodo. Todos los recibos están domiciliados y no se corre el peligro de que se olvide o se pase el plazo de pago. También se puede consultar todos los detalles de cada impuesto en la carpeta ciudadana», señaló.

Además, permite que el Ayuntamiento tenga permanentemente dinero en tesorería para afrontar los diferentes pagos sin esperar a los ingresos fijados en el calendario de pago de impuestos.