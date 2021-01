Arambarri hunde más al Huesca

Un gol del centrocampista uruguayo Mauro Arambarri a los 69 minutos permitió al Getafe sumar un valioso triunfo para alejarse del descenso en el que está inmerso el Huesca, que sigue colista y lamentó una nueva derrota en el estreno de José Rojo 'Pacheta' en el banquillo.

Tras la destitución de Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', el Huesca se plantó en Getafe con Pacheta al mando y lo primero que hizo el técnico burgalés fue disponer un planteamiento táctico con tres centrales, dos carrileros y tres jugadores en posiciones muy ofensivas.

Ese esquema le funcionó al conjunto aragonés porque, sin complejos, intentó desde el principio llevar la manija del partido y suyas fueron las dos primeras ocasiones por medio de Rafa Mir y Dani Escriche.

En el Getafe la principal novedad en el once fue la presencia de Take Kubo, que respondió a la confianza de su técnico, José Bordalás, tratando de ser protagonista. De hecho, el centrocampista japonés no se arrugó para pedir el balón en los lanzamientos de falta directos y en uno de ellos obligó a Álvaro Fernández a emplearse a fondo para despejar su disparo de puños cuando el esférico iba a gol.

Más cerca estuvo de abrir el marcador su compañero Mauro Arambarri. En el minuto 27 el centrocampista uruguayo recogió un balón en la frontal y su disparo se estrelló en el poste derecho de la portería del guardameta rival.

El Huesca no se amedrentó ante las embestidas del Getafe y aprovechó la fragilidad que demostró a balón parado el equipo madrileño para ponerle en apuros con sendos cabezazos de Rafa Mir y el griego Dimitrios Siovas que se marcharon fuera de la portería por poco.

Tras el descanso el Getafe dio un paso hacía adelante, fue ganando metros sobre el área rival, sobre todo al ritmo que marcó Carles Aleñá, y al Huesca le costó frenarlo hasta el punto que de nuevo Álvaro Fernández volvió a salvar a su equipo con una buena parada a otro disparo de Arambarri desde la frontal.

En el minuto 69, a la tercera, el uruguayo acertó. Aleñá recibió en línea de tres cuartos, aprovechó un fallo defensivo del Huesca para poner un balón hacía su derecha que Arambarri lo recogió sin oposición y, dentro del área, cruzó su disparo a gol.

El gol supuso una losa para el Huesca, que acabó el partido asediando a su rival con todo su potencial ofensivo y con un disparo de Mikel Rico que se encontró Rubén Yáñez en el tiempo añadido.

Con la victoria el Getafe se sitúa en mitad de tabla con 23 puntos y el Huesca se mantiene último de la clasificación con 12.