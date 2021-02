Castilla y León refuerza su posición como centro de empresas innovadoras y con un fuerte crecimiento y proyección en el tiempo. Así lo ratifica el informe anual de Cepyme500 elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa que en el documento del año pasado establecía 25 sociedades de la Comunidad entre las 500 de España que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional. Se trata de la cifra más alta desde que se inició este informe anual en 2016, y supone duplicar las 11 sociedades autonómicas presentes en ese primer documento. Las 25 empresas –presentes en el listado que acompaña la información– proceden de siete de las nueve provincias, solo Ávila y Zamora no aportan ninguna, y manejan una facturación anual de 665 millones de euros, con unos ingresos medios de 26,6 millones. Además, estas 25 sociedades dan empleo a 1.876 personas. A nivel nacional, la Comunidad escala puestos y se sitúa como la octava con mayor número de firmas inscritas en este ranking, y la sexta por nivel de crecimiento anual (48%).

Entre las 25 seleccionados este año, solo hay cinco que repitan en el listado respecto a las 19 inscritas en ejercicio anterior: Artepref (Burgos), Casple (Burgos), Químico Industrial (Burgos), Hispano Japonesa de maquinaria (León), y Suministros y manufacturas de Alija (León), lo que refleja la exigencia de la lista Cepyme500.

Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, reconoce que el objetivo de este ranking anual es «identificar, seleccionar y promocionar a un conjunto de empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional». «La función principal es otorgar un reconocimiento y proyección a estas empresas», explica el empresario granadino y consejero delegado de Grupo Cuerva. Además, no duda en reconocer que la crisis provocada por la covid-19 «está impactando de forma muy acusada en nuestro tejido empresarial y la salida de esta coyuntura definirá el futuro de la economía española». En este sentido, se muestra muy tajante al aseverar que «de esta crisis solo saldremos con las empresas. Sin ellas no hay progreso ni bienestar social ni sostenibilidad, ni empleo. Sin ellas no hay futuro».

CyL duplica las empresas que son líderes del crecimientoEl presidente de Cepyme explica que, a pesar de que la covid-19 ha afectado profundamente a la economía, «son precisamente las pymes las que tienen un papel decisivo para recuperar la economía española».

Ejemplo de constancia. Dentro de las empresas autonómicas presentes en el Cepyme500 hay una que sobresale por encima de todas: Artepref. La empresa de edificación es la única de Castilla y León que ha repetido en los cuatro años que se lleva elaborando este ranking y una de las ocho que lo consigue a nivel nacional. Iñaki de la Calle, director general de Artepref, destaca que «este reconocimiento nos motiva a seguir apostando por las soluciones que aportan valor añadido a nuestros clientes. Nos motiva también para no conformarnos con lo que hacemos hoy y seguir mejorando». Así, destaca entre los elementos diferenciadores de la marca «el crecimiento sostenido en facturación en los últimos años».