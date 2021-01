Sacyl deja sin segunda dosis a los vacunados irregularmente

La Junta de Castilla y León ha decidido tomar cartas en el asunto de las vacunaciones irregulares de diferentes cargos públicos, administrativos y religiosos en diferentes puntos de la Comunidad y estos no recibirán la segunda dosis hasta que les corresponda de acuerdo al grupo que pertenecen. Además, y de cara a evitar nuevos casos, la Consejería de Familia anunció ayer que no renovará el concierto de las plazas en las residencias que han cometido irregularidades en la vacunación. Dos medidas que se unen al aviso realizado el pasado sábado por el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que avisó que denunciarán ante la Fiscalía las listas falsificadas. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, anunció ayer que se está investigando también casos de personas que se han saltado el protocolo, para determinar si ha sido un error o un comportamiento fruto de la picaresca y ordena revisar los listados de forma exhaustiva.

De esta forma, indicó Casado, la segunda dosis será aplicada a las personas que se vacunaron sin corresponderle cuando llegue su turno, por lo que en algunos casos se dará por «amortizada» por el tiempo transcurrido, y tendrán que recibir de nuevo las dos dosis. La titular de Sanidad indicó que para adoptar esta decisión han consultado a los especialistas e indicó que ellos dicen «dosis puesta, vacuna puesta», porque algo de inmunidad confiere frente al coronavirus. Por ello, defendió que no se altere el calendario previsto y que ninguna persona tenga que esperar para ser vacunado, porque una de estas personas tengan que recibir el segundo pinchazo.

Verónica Casado defendió que los casos de vacunaciones irregulares representan un número «muy pequeño» y rechazó que una «anécdota» pueda empañar el avance de la campaña, que consideró «satisfactorio» en cuanto a la organización, aunque admitió que es posible que haya «errores o fraudes». Por ello, señaló que se están investigando los casos detectados para determinar que ha ocurrido y negó que se haya citado a personas para ser vacunadas, como ha ocurrido en otros territorios, para no desperdiciar dosis.

La titular sanitaria indicó que han dado instrucciones para que se revisen los listados de personas incluidas en las vacunaciones, para que se comprueben «exhaustivamente». Además, negó que se estén vacunando congregaciones religiosas, sino que reciben las dosis por ser residencias de ancianos.

Medidas en residencias

La segunda medida contra las vacunaciones irregulares la anunció la consejera de Familia, Isabel Blanco, que avanzó que la Junta no renovará el concierto de las plazas en los centros de atención a personas mayores y discapacitados que hayan cometido «irregularidades» en la vacunación contra la covid-19, al incluir en los listados personas que no eran ni residentes ni trabajadores. Blanco precisó que no habrá renovación del concierto cuando fallezca la persona que, en la actualidad, ocupa esa plaza.

La consejera apostó por ser «contundentes» con las actuaciones que han realizado estas residencias, de las que dijo han tenido «muy poca ética», al igual que las personas que las han recibido esa primera dosis, pese a conocer que no formaban parte de un grupo prioritario. «Hablamos de un tema serio e importante, con personas y centros que se han soltado el orden de prioridad», sentenció.

En este sentido, aseguró, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que la Junta va a comprobar todas las posibles situaciones irregulares, aunque consideró que han sido «muy puntuales» y «muy excepcionales». Hasta el punto que se han abierto los primeros expedientes informativos para aplicar las sanciones oportunas si se detectan malas prácticas. «La comprobación de los listados de vacunación es un proceso que no se pueda hacer en 24 horas, con la administración de las dosis que se llevan a cabo ahora», declaró.

Además, Isabel Blanco quiso dejar claro que los centros residenciales son los responsables de la información que remiten, sobre todo en el listado referente al personal externo de los centros ya que los residentes y los trabajadores de plantilla están controlados por la Consejería de Familia. Por último, aseguró que los trabajadores de las residencias que, en su momento, rechazaron la vacunación, podrían recibir la primera dosis a partir de ahora.