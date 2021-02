La vuelta de Pablo Motos a 'El Hormiguero' ya tiene fecha

Tras más de una semana fuera del plató de El Hormiguero, Pablo Motos cuenta las horas para volver al trabajo tras confirmar que definitivamente ha dado negativo en Coronavirus. A pesar del gran éxito de audiencia que está teniendo Nuria Roca en el programa durante varias noches consecutivas, Motos volvería el próximo jueves al plató.

Utilizando su cuenta de Instagram para comunciarse en todo momento con sus seguidores, fue en su última conexión con el programa donde comunicó que está con las pilas cargadas para volver al trabajo. "Buenas noticias, ya soy negativo en COVID", anunció el presentador, y tras los aplausos del público del plató, Roca le preguntó: "¿Pero te encuentras bien?", a lo que Motos le contestó "estoy perfecto y no paran de hacerme cosas". Tirando de sentido del humor, Pablo confesó: "todos los días los médicos me hacen algo y lo del test anal lo veo venir... Me han hecho una prueba para saber si tengo trombos, pero también estoy bien". Poniendo fecha en el calendario a su vuelta, Pablo explicó: "estoy perfectamente, pero como tengo que mantener la cuarentena, podré volver el jueves a hacer el programa".