Darias asegura no haber tratado la aplicación del pasaporte COVID

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no ha abordado la aplicación del pasaporte Covid para entrar en bares o discotecas, a pesar de que esta misma mañana su compañera de Gobierno, la titular de Turismo, Reyes Maroto, anunciara que este tema se debatiría en este foro con las Comunidades Autónomas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial que se ha celebrado esta tarde, Darias ha sostenido que este asunto "no formaba parte del orden del día" y que, aunque algún consejero autonómico ha planteado esta cuestión, no se ha abordado "porque no formaba parte de mismo".

Esta misma mañana, Reyes Maroto ha anunciado en una rueda de prensa que el Gobierno debatiría con las comunidades autónomas sobre la aplicación del pasaporte Covid para entrar en bares o discotecas, dentro del marco del Consejo Interterritorial.

Sin embargo, Darias, a preguntas de los periodistas, ha recalcado que este tema no formaba parte del día y que, lo que le parece "muy importante" al Gobierno es alcanzar los "hitos" marcados por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de vacunar al 70 por ciento de la población.

En algunas comunidades, como Canarias o Galicia, ya están empezando a pedir este pasaporte Covid para acceder a ciertos establecimientos, como discotecas o restaurantes.

En este contexto, la ministra ha insistido en que la posición del Ministerio para la aplicación del certificado Covid está en los "usos regulados" que permite la Unión Europea y que tienen el "respaldo reglamentario y legal" del Parlamento Europeo. "Cualquier otro uso que no sea ese, el amparo legal es el que tiene para garantizar una movilidad segura a lo largo del territorio", ha avisado.

Así, Darias ha recordado que las Comunidades Autónomas pueden aprobar "aquellas medidas que estimen oportunas" para frenar el Covid pero "dentro de su ámbito competencial".