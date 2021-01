Denuncian el estado de un puente de la vía verde en Pineda

«Si no lo arreglan vamos a tener un accidente gordo porque el estado del puente de Pineda de la Sierra es lamentable, hay maderas rotas, no existe señalización del peligro, y si uno va en bici la caída está asegurada y andando el riesgo también es muy alto» asegura Mónica Olmos, que utiliza de forma regular la vía verde de la Sierra de la Demanda, que se asienta sobre el trazado del antiguo ferrocarril minero, y que el pasado fin de semana se topó con esta incidencia, una más de las que salpican este camino en el que también hay vallas caídas y tramos estropeados.

Desde la mancomunidad que se encarga del mantenimiento de la vía verde, integrada por los seis municipios por los que discurre el trazado de 52 kilómetros, son conscientes del estado del puente, apunta el presidente de la misma, Roberto Neila, quien añade que cuando la nieve y el hilo lo permitan «se colocarán unas balizas alertando del peligro». Por lo que respecta la reparación, tras recordar que ya se han renovado las tablas de madera en varias ocasiones, recalca que hay que esperar a aprobar el presupuesto de este año para poder acometer las obras.

«No tenemos dinero para contratar a nadie y el mantenimiento de la vía verde tiene un coste alto», asegura Neila, quien manifiesta que todos los años cada ayuntamiento contribuye con 2.500 euros para la conservación del camino natural. «Es una aportación gravosa para los pueblos teniendo en cuenta los pocos ingresos que tenemos. Lo intentamos hacer lo más rápido y mejor que podemos», afirma Neila, quien lamenta que las administraciones no colaboren el mantenimiento y conservación de este recurso turístico. «La Diputación este año no ha dado nada y la Junta, que tiene las competencias de turismo, tampoco y poco podemos hacer los ayuntamientos con 15.000 euros», matiza, a la vez que lamenta el estado en el que está la vía, «y no poder hacer más, pero hay que ser realistas y sin colaboración poco más podemos hacer».

La intención, una vez se apruebe el presupuesto, es contratar a una empresa para que repare el puente y realice, como todos los años, las labores de limpieza y desbroce, como todos los años, «pero 15.000 euros dan para lo que dan, muy poquito», insiste, a la vez que apunta que también hay unas vallas caídas, zonas con baches y la iluminación del túnel de Barbadillo estropeada. «Tenemos una vía muy bonita pero que ninguna administración quiere mantener», sentencia Neila.