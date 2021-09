La ONCE celebra su día con juegos y simulaciones

La ONCE celebra hoy la trigésima edición de su Día. Y lo hace con un lema: Los colores de la ilusión. Con esta bandera recorre las provincias de Castilla y León con el fin de acercar su trabajo a la sociedad y de hacerla partícipe de cómo vive una persona con discapacidad visual. Para conseguirlo ha desplegado una serie de juegos en el centro capitalino. El túnel de los sentidos se cobija bajo unas carpas en la plaza del Rey San Fernando (hasta las 13.30 horas) e invita a los viandantes a taparse los ojos y adentrarse en la naturaleza a través de los sentidos. El parchís de la inclusión busca la complicidad de los escolares con un parchís gigante y una batería de preguntas sobre el Grupo Social ONCE (esta actividad concluía a las 12 horas). Y Los juglares de la ilusión lleva también al escenario de la plaza de Santa María a los grupos de teatro de Burgos y Valladolid con entremeses de Lope de Rueda (hasta las 13.30 horas). Estos actos se completan con un concurso de fotografía que busca la mejor instantánea de Oncelio, el muñeco que perfila el logo de la ONCE. Los trabajos se pueden enviar al número de teléfono 637 341 131.

Junto a estas actividades, los responsables de la ONCE se han reunido previamente en el Salón de Jueces del Ayuntamiento con representantes de todas las administraciones para exponerles sus logros y sus retos.