La guardia siempre en alto

Preparados para actuar. Los voluntarios de Cruz Roja trabajan para responder ante cualquier imprevisto. Así ocurrió en Miranda el pasado sábado, a media tarde, cuando una de sus ambulancias regresaba del operativo del Mirandés B. En el vehículo viajaban tres personas de retirada, después de una jornada intensa que arrancó con el cribado. Cerca de la sede, una patrulla de Policía Nacional les detuvo: había una persona en el suelo, permanecía inconsciente y sangraba de la cabeza. Los voluntarios empezaron con la atención, para estabilizar al hombre antes de que acudieran los servicios sanitarios.

Manolo Ruiz, Luis Alberto Tamayo y José Manuel Naveira recuerdan el momento, aunque no con alegría, porque tras un día en el hospital la persona falleció. «Fue un golpe y me quedé aplanado, pero entre comillas nos queda la sensación de que al menos nosotros actuamos bien», sostiene Ruiz, presidente de la Asamblea local. Con la sensación agridulce indica que en el momento en el que vieron la situación empezaron la intervención, con la colaboración inicial de la Policía Nacional. Sacaron el desfibrilador, pero no lo utilizaron «porque ponía carga no aconsejable. Lo intentamos dos o tres veces y luego le pusimos un ambú y empezamos con el masaje manual».

Así estuvieron «seis o siete minutos» para estabilizar al hombre, hasta que llegó el 112. Por la cercanía, también acudieron sanitarios del centro de salud que volvieron al ambulatorio, al estar la situación controlada por los agentes de Policía Nacional, Local, el personal de Emergencias y los voluntarios de Cruz Roja «que nos quedamos de apoyo», aclara Tamayo.

Después de casi una hora, el 112 lo trasladó al hospital y ellos acudieron a la base a dejar el vehículo. «Este es el tercero en el que actuamos, pero en los otras dos ocasiones las personas salieron del susto», recuerda Ruiz. La experiencia es un grado, ya que a pesar de estar preparados, matizan que en estas situaciones la calma resulta fundamental «y cuando empiezas, los nervios se te olvidan y solo te centras en actuar y hacerlo bien. No oyes a la gente», afirma Tamayo.

Además «como casi siempre vamos los mismos juntos tenemos buena coordinación», incide Ruiz, ya que «cada segundo que pasa inconsciente una persona es tiempo perdido por lo que hay que tener mucha rapidez pero también hacerlo bien», completa Naveira.

Los tres asumen que la actuación muestra su motivación por ayudar, ya que «dentro de un preventivo sabes lo que te puede pasar pero en esta ocasión por cómo sucedió no y eso hace que impacte más», resume Tamayo. «Cuando menos te lo esperas puede suceder algo», recalca Naveira, que aclara que «siempre hay que tener la guardia alerta porque al fin y al cabo nos puede pasar donde sea».