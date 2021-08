Christian Gálvez deja Twitter: "Es insano"

Christian Gálvez es uno de los rostros más emblemáticos de Mediaset y vuelve esta noche a la pequeña pantalla al frente del concurso 'Alta tensión'. El presentador, que ha estado un tiempo en dique seco (televisivamente hablando) desde que su mítico 'Pasapalabra' emigrara a Antena 3 de la mano de Roberto Leal, afronta con ilusión esta nueva etapa en la que su casa y sus compañeros lo han acogido de nuevo con mucho cariño.

El mostoleño no quiere que nada perturbe ni enturbie esta nueva andadura profesional, por eso ha tomado la drástica decisión de dejar Twitter el mismo día que se estrena su nuevo espacio televisivo. El motivo no es otro que "por salud mental" ha sentenciado claramente en el programa 'Ya es mediodía' mientras promocionaba su programa. Ante la atónita mirada de Alba Carrillo y Rosa Benito, que se encontraban compartiendo mesa de tertulia con el presentador en ese momento, Christian ha creído necesario entrar en detalles. "Llevo mucho tiempo queriendo hacer lo que realmente me apasiona y no me apetece estar leyendo cosas que no me aportan. Quiero disfrutar de este momento sin estar pendiente de lo que se publica y no tener siempre presente el cruel termómetro de Twitter sobre mis hombros", ha explicado para concluir añadiendo "este no es un lugar sano".

Y así, feliz, sin Twitter y con la tranquilidad que da estar alejado de algo insano podremos ver a Christian Gálvez de nuevo en acción. Será en la pequeña pantalla, esta noche y al frente de 'Alta tensión', un espacio que, confiamos, sea una aventura larga.