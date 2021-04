Sánchez reaviva su batalla con Ayuso por los datos de Madrid

Batalla abierta entre Sánchez y Díaz Ayuso. Con la campaña madrileña aún sin comenzar de forma oficial y con los datos nacionales de la pandemia en una lenta, pero continua escalada (10.875 nuevos positivos notificados ayer y 149 muertos en 24 horas, con la tasa de incidencia a 14 días en 182 casos por cada 100.000 habitantes), ambos mandatarios escenificaron a lo largo de la jornada su enfrentamiento. Abrió fuego el presidente del Gobierno central que, en una conversación informal con los periodistas durante su gira en África, argumentaba que hay territorios como Madrid donde la incidencia es mayor de la que se conoce, pero que el problema radica en que esta comunidad no registra todos los contagios. Posteriormente, en la comparecencia oficial, el socialista no se atrevió a repetir esa acusación y se limitó a pedir a Ayuso que abandone «de una vez» la confrontación para empezar a cooperar «con seriedad y lealtad» en la lucha contra la pandemia de coronavirus. «Estamos hablando de algo muy serio. Las cifras son más expresivas que las palabras. Madrid tiene una incidencia de 315 casos en los últimos 14 días, mientras que la media de España es de 174. En fin, 315 frente a 174», recalcó.

«Es él quien siempre polariza con la Comunidad de Madrid, poniendo en tela de juicio todo lo que estamos haciendo», replicó la dirigente autonómica, que acusó a Sánchez de mentir, repasando algunas de las afirmaciones realizadas por el socialista en el último año, desde que «España ya ha superado el coronavirus» hasta su célebre promesa de que no pactaría con Pablo Iglesias para formar Gobierno porque «no podría dormir tranquilo». «Ha hecho de la mentira una forma de vida. Y ahora cree el ladrón que todos son de su condición», enfatizó una Ayuso muy dura contra el presidente del Ejecutivo central, al que también le echó en cara los datos: «¿Quiere hablar de cifras? Hablemos. ¿Material sanitario para Madrid de parte del Gobierno? Cero. ¿Ayuda para Madrid cuando se necesitaba? Cero. ¿Visita a los hospitales de la Comunidad? Cero. ¿Leyes para legislar cuando acabe el estado de alarma? Cero».

Con la bendición de la UE

Más allá de estas discrepancias con la líder autonómica, Sánchez aprovechó su visita institucional para apuntar que no cierra la posibilidad de que en España se suministre la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, pero siempre que la autorice la Agencia Europea del Medicamento y con compras centralizadas por la UE, no de forma individual por cada país. «Si Sputnik tiene el aval, evidentemente que será uno de los productos que incorporemos al dossier de vacunas no solo en Alemania, sino en todos los países de Europa», recalcó. En ese contexto, subrayó que el Gobierno siempre va a atenerse a lo que digan los técnicos y los científicos.

A lo que no hizo referencia el presidente fue al posible plan b que entre en vigor cuando decaiga el estado de alarma y que las comunidades y el consejo de Estado le han exigido ya para poder disponer de cobertura legal si tienen que aprobar restricciones de movilidad o de horarios a partir del 9 de mayo.

En este sentido, el líder del PP, Pablo Casado, pidió a Sánchez que convoque de forma «inmediata» una reunión de la Conferencia de Presidentes -no se celebra desde el pasado 26 de octubre- para aclarar el marco legal que se va a aplicar una vez que se termine la cobertura de la herramienta constitucional