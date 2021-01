Muere el hombre que vivía en el puente de la autovía y cayó

El indigente de origen leonés que se cayó desde el lugar en que dormía -entre las vigas del puente de la autovía BU-11, a la altura del paseo de Pisones- ha fallecido en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras no poder superar las graves lesiones que sufrió en la caída. E.L.B., de 65 años de edad, se precipitó desde una altura de casi seis metros y se golpeó en la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que le llevó directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde falleció esta misma semana, según confirmaron fuentes de la Comisaría.

La investigación de la Policía Nacional concluyó que la caída del hombre fue accidental, aunque en un principio el misterio envolvió este suceso. De hecho, la Comisaría manejó en los primeros días la hipótesis de la agresión, pues al principio resultaba inverosímil que el indigente se hubiera precipitado desde el puente de la autovía. Trazada la vertical desde el punto en que fue encontrado tendido solo cabía pensar que había caído desde la mediana de la doble vía. ¿Pero quién cruza hasta allí y para qué?

Los efectivos de la Policía Judicial continuaron con sus pesquisas para conocer en qué circunstancias se había producido el suceso, con la dificultad de que no podían hablar con la víctima, que no llegó a recuperar la consciencia en ningún momento. Un indigente no poseía demasiadas amistades, pero por fortuna los investigadores lograron dar con alguien que lo conocía y que a la postre dio la clave para la resolución del caso.

