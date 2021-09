«Es la plantilla más competitiva y cara de nuestra historia»

El 18 de septiembre arranca la temporada en la ACB, una Liga que para el San Pablo supone el mayor reto de su historia. Viene de completar una campaña inolvidable, con dos títulos europeos, una Copa Intercontinental, un play off por el título y su clasificación para la fase final de la Copa del Rey. Repetirlo será prácticamente imposible, pero el objetivo del club es mantener la ilusión y luchar por repetir su gran rendimiento en la competición europea y buscar el título en la Copa Intercontinental que se celebrará en Burgos en febrero. Para ello el club se ha visto obligado a acometer una profunda transformación en su plantilla, con un cambio en el banquillo (Tabak por Peñarroya) y seis nuevos jugadores.

¿Cómo se presenta la temporada con tantos cambios en la plantilla?

Ha habido muchos cambios como ha pasado en temporadas anteriores. Siempre hemos cambiado cinco o seis piezas y este año no ha sido distinto. La novedad es el caso del entrenador, con la salida de Joan Peñarroya, que es uno de los mejores entrenadores de la Liga. Hemos tenido que buscar y encontrar un técnico nuevo que gestione nuestro proyecto. Hemos decidido dar la confianza a Tabak y espero que los resultados sean parecidos a los que tuvimos con Joan Peñarroya, teniendo en cuenta que será muy difícil repetir los éxitos de la temporada pasada.

Ha habido bajas importantes, como las de Rivero y McFadden.

Jasiel ha estado un par de años y fue una apuesta de Albano y mía. Lo fichamos y se fue cedido a Argentina. Cuando vino aquí, Joan Peñarroya tampoco estaba muy convencido. Se ganó un puesto y el cariño de la afición por su forma de ser y por su juego. Es una baja sensible, pero también las ha habido otros años, como cuando se fueron Bruno, Lima, Cancar, Thompson, y siempre lo hemos repuesto con otra pieza. Se ha ido Jasiel y llega Braimoh, que es un jugador espectacular y con muchos puntos. McGee es un jugador más completo que McFadden, con muchos puntos en las manos y mejor defensor. En el peor de los casos creo que nos quedamos con el mismo nivel.

¿Por qué Tabak?

El mercado de los entrenadores es muy difícil, está copado. Cuando hay un movimiento en un equipo de ACB sabemos dónde van a ir los entrenadores, son vasos comunicantes. El mercado de entrenadores es muy estrecho, para 18 equipos hay 23, que van rotando entre los equipos. Tabak ya estuvo en la ACB. Fue un jugador con mucha experiencia, lo ganó todo. Como entrenador ya trabajó en España, en Baskonia, Fuenlabrada y Betis. Se marchó a Polonia, donde ha demostrado que sabe gestionar un grupo, ha ganado dos títulos. Es distinto a Joan y ahora le toca imponer sus ideas y su forma de trabajar. Creemos que es una buena decisión.

¿Buscaban un perfil diferente a Peñarroya?

No especialmente. Buscas un entrenador con carisma, su forma de gestionar los partidos, sus resultados. Viene con una mentalidad ganadora, con ganas de seguir creciendo tras saborear el éxito. Soy partidario de fichar con esa mentalidad. Otros, por muy buenos que sean, pueden venir de luchar por no descender. Para mí es muy importante la mentalidad ganadora y Zan la tiene.

Es difícil de entender que Renfroe aún no haya llegado porque está jugando una competición en Puerto Rico.

Cuando fichó con nosotros tenía muchas ofertas de Euroliga y una de las maneras de convencerlo era esa. Le gusta jugar al baloncesto y se va a jugar esa Liga. Lo pidió pero no contábamos que la Liga se retrasase por el tema de la covid. Es una situación anómala que tenemos que aceptar. Él pasa sus vacaciones jugando, se desplaza allí con su familia, y juega a modo de entrenamiento. La exigencia de esa Liga no es como la de aquí. Para ellos es un descanso activo que les genera muchos beneficios.

Habla de exigencia y en ese sentido parece imposible repetir lo conseguido la pasada temporada.

Es evidente, si alguien lo piensa no es consciente de lo que se logró. Tenemos uno de los presupuestos medios o bajos de la Liga y como tal se nos tiene que exigir. Nuestros objetivos deben ser competir por entrar en el play off y entrar en la Copa si es una temporada buena; si es mala hay que evitar quemarnos los pies con los puestos de abajo. Nuestro equipo, en condiciones normales, tiene que estar entre el octavo y el decimocuarto puesto. Lo que ha pasado es extraordinario y casi irrepetible. Hay que valorar que podamos jugar la Intercontiental en Burgos. Eso sería un espectáculo extraordinario en febrero.

¿Está cerrado ese acuerdo?

Prácticamente, sería una sorpresa muy grande no celebrarlo aquí. Es el broche de oro a una época histórica.

¿Cree que no se ha valorado lo suficiente lo conseguido la pasada campaña?

Se ha valorado más fuera que en Burgos. Presidentes de otros clubes nos lo dicen, ellos que no han ganado un título en 50 años. En el extranjero aseguran que lo que hemos hecho es extraordinario. Con el paso del tiempo lo valoraremos más. Ganar dos títulos europeos y una intercontinental es algo extraordinario, cuando hace unos pocos años estábamos jugando contra el Palencia.

¿Cómo está afectando económicamente la pandemia al San Pablo?

Ganar los dos títulos europeos nos ha generado unos ingresos que no teníamos presupuestados y dentro de lo mal que lo estamos pasando nos ha aliviado algo. Hay que tener en cuenta que no hemos tenido ingresos procedentes de la afición, somos los más afectados por la pandemia. El 95% de nuestro aforo está siempre completo. La mayoría de los ingresos del club proceden de la afición. A un club con mil abonados le afectará menos que a nosotros. Nos obligan a estar abiertos, repartir ‘solomillos’ y no poder cobrar. Seguimos haciendo nuestra labor profesional con el cien por cien de gastos y un 60% menos de ingresos. Eso es imposible de mantener.

¿Cómo valora la ayuda municipal y la que han recibido por la covid?

La partida de 600.000 euros más IVA(y el IVA se lo lleva Hacienda) no es una ayuda, es un contrato de patrocinio por el que el año pasado, la repercusión mediática que generó el San Pablo sobrepasó los 40 millones de euros en retorno por publicidad a la ciudad. Creo que esos 600.000 euros están compensados. Eso no quiere decir que no estemos contentos con esa cantidad, pero nosotros damos más de lo que nos dan. Por otro lado, nosotros promovimos que debía haber una ayuda a los clubes de élite por la pandemia y agradecemos ese esfuerzo con esa subvención.

¿Por qué ha decidido impulsar esta nueva campaña de abonados, para un 35% de aforo y venta de entradas?

Lo que vamos a hacer es cumplir con nuestra palabra. Aunque otros clubes han hecho cosas parecidas pero han decidido sacar campañas de abonados y cobrar, nosotros vamos a mantener nuestra palabra, es decir, mantener el abono, y dejar entrar a los abonados gratis, pero cuando podamos. Esta temporada estamos viendo que probablemente sea inviable llegar al 90% de aforo. Nosotros no podemos hacer de jueces y decir, si el aforo es de un 30 o 40%, quién entra y quién no. Por mucho que queramos hacer sorteos u otras modalidades, al final seremos injustos. Yo hago un sorteo y los que entran el primer día le toca el Fuenlabrada y la siguiente jornada contra Valencia Basket. Todo el mundo querrá ver al Valencia Basket. O el día que te toca el sorteo tienes una comunión y no puedes ir. Es muy difícil para nosotros decir quién entra y quién no con un aforo limitado. Por lo tanto vamos a dar acceso a los abonados en el momento en el que el aforo sea del 90%, que es lo que necesitamos para cumplir con nuestros socios. Si tiene que ser la temporada que viene, pues será la temporada que viene. En el momento que nos permitan el 90% de aforo, empezará a contar el abono. Por ejemplo, si es en enero tendrían media temporada de la actual y otra media de la siguiente.

Es duro ver como el club con una de las mejores aficiones de España tenga que jugar con el pabellón vacío.

Sí. Celebrar tantas victorias y estar solo es muy duro. Normalmente te sientes solo en la derrota pero esta vez ha sido también en la victoria. Es complicado de digerir ganar un título en Atenas o Rusia y hacerlo solo.

¿Entiende la política que se está llevando en el límite de los aforos?

Ni la entiendo ni la comparto. No puede ser que en un avión vayan 180 pasajeros y no pase nada, que me expliquen la razón médica. En un concierto en Madrid hay 6.000 personas y no puede ir nadie a ver un partido de baloncesto. Me parece una injusticia.

Dijo no hace mucho que la Liga no debía empezar si no se permitía un aforo del 90%. ¿Lo mantiene?

Lo seguimos reclamando. Tengo que defender a mis 8.000 abonados y una manera de defenderlos es dejarlos entrar en el campo. Me parece una injusticia. Me sigo oponiendo pero si me obligan a competir, lo haré. La postura del club es que no debería empezar la competición sin un aforo del cien por cien en los pabellones.

¿Cómo ve la Liga, la evolución de sus rivales?

Me extraña mucho ver cómo todos los equipos han podido reforzarse tanto. Nadie quiere descender sobre todo tras ver que Estudiantes ha bajado. Hay miedo a descender y el nivel está subiendo en todos los equipos. Cada vez hay mejores jugadores en equipos medios o bajos de la Liga. Se están igualando mucho las cosas. Tenerife, Gran Canaria, Unicaja, Baskonia, Andorra han hecho unas plantillas muy potentes. Vamos a ver una competición muy divertida.

¿Está satisfecho de la plantilla que ha formado?

Creo que es la plantilla más competitiva y más cara que hemos tenido en la historia del club. Ahora vamos a ver el rendimiento que nos ofrece.

¿Entonces es el proyecto más ambicioso?

Lo que no queremos es que baje la ilusión entre nuestra afición.

¿Y cómo va a afrontar esos gastos en una temporada tan dura?

Trabajamos para mantener un club serio y solvente, con el apoyo de nuestros patrocinadores y pidiendo todas las ayudas posibles.

El nuevo formato de la Basketball Champions League, además, va a generar más gastos.

Esperamos salvar esta temporada, pagar a todo el mundo, y el año que viene será muy duro para muchos equipos.

¿Estamos viviendo unos años inolvidables con el San Pablo en ACB y el Burgos en Segunda División?

El deporte burgalés está en un momento histórico, con el ciclismo, el rugby, el balonmano, el fútbol y el baloncesto. Creo que no se puede pedir nada más, y debemos aprovecharlo. Hay que apoyar a todos los equipos.

¿Qué relación mantiene con el Burgos CF?

Creo que debemos tener buena sintonía con el Burgos. No hay ningún problema. Hay que mirar más allá, apostar por un proyecto de ciudad.

¿Ha descartado ya adquirir el Burgos CF?

La ilusión nunca se pierde. Todo tiene sus tiempos.

¿Mata el gusanillo con el Algeciras?

No es matar el gusanillo. Allí me han recibido con los brazos abiertos, hemos hecho un proyecto interesante, vamos a competir por subir a Segunda. Tengo un compromiso con aquella gente y todo el mundo está volcado. No tengo más que palabras de agradecimiento. El objetivo es subir a Segunda. Para ello aplicamos un modelo de gestión que hemos aprendido en el San Pablo.

¿Veremos a Félix Sancho en el palco de El Plantío en Segunda División?

Cuando me inviten iré.

Pero sería normal que dos clubes tan importantes tuviesen mejores relaciones, al menos sus dirigentes.

Siempre tienen la mano tendida, estaré a su disposición para ayudarlos. Entiendo que las relaciones no tienen que ser malas.

No puede ser un problema que haya más invitados para un mismo pastel de ayudas y patrocinadores.

Hay que mirar más allá. La ciudad avanza si todos avanzamos. Lo importante no es que haya que repartir entre más, lo importante es conseguir hacer el pastel más grande y que haya para todos.