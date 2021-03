El juez devuelve el dinero a quien anuló viajes por la covid

La solución puede parecer de sentido común, pero muchas cancelaciones de viajes que tuvieron lugar por culpa de la covid han llegado a los juzgados, en concreto al Mercantil, para determinar si los burgaleses que se quedaron en tierra tienen derecho a que les sea devuelto el importe de los billetes. Y sí, el órgano burgalés está dando la razón a los consumidores, como lo demuestran las 2 sentencias a las que ha tenido acceso este periódico. En resumen, los fallos advierten de que se trata de «servicios no prestados y por tanto el desembolso no tiene razón de ser». Ahora bien, aunque no se pronuncia expresamente, adelanta que las mismas restricciones por la pandemia «pueden exonerar a las compañías aéreas de abonar compensaciones por cancelación».

En uno de los casos, un burgalés adquirió billetes de ida (29 de febrero de 2020) y vuelta (22 de marzo de 2020) entre Madrid y Bangkok, con escala en Amman. Fue la compañía la que canceló el viaje de vuelta dada la situación sanitaria, de modo que el cliente decidió no coger el de ida, por lo que reclamó los 411 euros que le cobraron. La demandada consideraba que solo le correspondían 205,75, cantidad correspondiente a la parte de viaje anulada.

El titular del juzgado, José Pablo Carrera, estima que «los motivos de la cancelación del viaje de vuelta responden a fuerza mayor y no se puede imputar a la compañía culpa en el incumplimiento contractual». Ahora bien, añade, «esto podrá determinar la exclusión de una pretensión de indemnización por daños y perjuicios, pero no excluye la devolución del dinero pagado por un servicio no prestado». La restitución de cantidad, además, «debe corresponder a la totalidad del billete, porque, aunque el de ida no fue cancelado, era evidente que ese vuelo se había comprado con un propósito de regreso». «No parece razonable -considera el magistrado- que el cliente viajara a Bangkok para quedarse allí para siempre jamás», señala el fallo con sarcasmo. Además, la empresa no justificó que hubiera alternativas realistas para volver a España, de modo que «la cancelación del billete de vuelta, sin opción realista de otro vuelo, difícilmente puede implicar una exigencia al turista para hacer el viaje de ida». Es por ello que condena a la compañía a devolverle los 411 euros.

El mismo argumento usa el juez para condenar a otra empresa a restituir 109 euros a otro burgalés a quien le fue cancelado un vuelo de Bilbao a Londres el 26 de marzo de 2020. Las restricciones covid «le pueden exonerar de indemnización por daños y perjuicios, pero debe devolver el importe», concluye.