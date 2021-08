El mundo en un plato

H ay muchas personas que viajan por la comida. Descubrir sabores, texturas e ingredientes que nunca habían probado son parte fundamental de sus desplazamientos. Pero, ¿qué pasa cuando se vuelve a la rutina? Pues que, durante un tiempo, se agolpan en la memoria los recuerdos de esos platos. Así le ocurre, por lo menos, a Sergio Azogue, o lo que es lo mismo, Superpilopi, el youtuber especializado en cocina internacional

«A mi sí, todo el tiempo. Y eso me destruye por dentro», afirma. Por eso, comparte ahora los mejores menús que ha saboreado en su recorrido por el planeta en un libro titulado La vuelta al mundo en 80 recetas (Oberon), con el que los paladares más aventureros no echarán de menos «ningún destino», y los que aún no hayan descubierto esos lugares, podrán empezar a hacerlo recreando los platos más sabrosos y tradicionales de la gastronomía de ese país.

«Esta es una obra que siempre he querido escribir, aunque aún no lo sabía. Me encanta viajar y me da mucha rabia cuando pruebo algo que seguramente nunca jamás podré volver a saborear, no quiero que me suceda, me resisto», reconoce.

El mundo en un platoAzogue, creador de contenido gastronómico y comandante de un ejército, el Ejército Pequeñuco, que alcanza el millón de suscriptores en su canal de Youtube, se ha dejado el alma en este proyecto y la intención es muy clara: «quiero que la gente viaje por el mundo a través de la comida sin moverse de su cocina». Un empeño que, seguramente, logre con éxito, a tenor de la popularidad de su canal, basado en recetas fáciles de realizar, independientemente del nivel del chef, sabrosas y que trasladan a lugares como Italia, Francia o Egipto al primer bocado.

Otras de sus bazas es el humor, muy presente en cada uno de sus vídeos. Y es que, aunque el trabajo en los fogones es algo muy serio, Superpilopi recomienda «no olvidar nunca jugar con la comida».

De niño, el chef admite que dejaba volar su mente con libros como Veintemil leguas de viaje submarino. La isla misteriosa o Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne, autor de la novela que inspira este libro, La vuelta al mundo en 80 días, era uno de sus favoritos. Y es que, la literatura de ficción es, junto a la cocina, una de las pasiones de Azogue, como queda plasmado en este último proyecto editorial: en cada capítulo realiza un homenaje gastronómico a los ocho países que recorrió el intrépido Phileas Fogg, recreando las delicias más apreciadas en el Reino Unido, Francia, Italia, Egipto, la India, China, Japón, Estados Unidos e Irlanda.

Fuera de lo común

Muy alejado de lo que es un recetario al uso, aunque el libro de Superpilopi incluye la tradicional lista de ingredientes, elaboración y fotografía del emplatado, también recoge una introducción para explicar alguna anécdota o curiosidad histórica de cada propuesta, aliñada con Pilopiconsejos, Pilotrucos y Pilopidatos. Desde el tradicional y delicioso Fish And Chips inglés a la suculenta calzone italiana, pasando por las croquetas japonesas conocidas como Korokke, el plato callejero típico egipcio Koshary y el riquísimo Tandoori Chicken, nada se le resiste al popular youtuber.

«Empecé en esto sin ninguna intención de profesionalizarlo, para poder recordar dentro de unos años las recetas de mi niñez. Hice vídeos que subí a Youtube con ese fin y la bola de nieve fue creciendo sola cada vez más hasta llegar al punto e el que me encuentro hoy. Youtube, Twitch, redes sociales, conferencias, talleres y este primer libro, confiesa.