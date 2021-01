La vacuna como homenaje

Santiago Villadiego no puede hablar por su parálisis cerebral, pero mediante una tablet que lleva en las rodillas y varias trabajadoras de APACE que le conocen bien explica que está tachando días para que llegue febrero y poder comunicar, en letras mayúsculas, que se acabó el confinamiento. Por voluntad propia, Villadiego no ha cruzado los límites del recinto de la residencia de la asociación desde marzo y en vísperas de Navidad confirmó que renunciaba a ir a Lerma y a estar con su familia, lo que más añora del exterior, para evitar contactos «y no contagiar». Sentenció que hasta que no se vacunara no pensaba moverse de casa, así que no había duda de que iba a ser el primero en recibir la dosis inicial frente a la covid-19.

Ese momento llegó ayer a mediodía y algo que puede parecer un simple gesto, para este usuario de APACE de 51 años, tenía un sentido mucho más profundo. «Es la manera de recordar y homenajear a su compañero de habitación, José María Macho, que ha sido el único fallecido por covid-19 de la asociación», explicaban sus cuidadoras y compañeras de desvelos en estos tiempos agrios, mientras él asentía y juntaba sus manos en señal de ratificación.

Con cierto nerviosismo y la camiseta de algodón de manga larga remangada en el brazo izquierdo, Villadiego fue conducido hasta la mesa en la que dos enfermeras de Atención Primaria habían colocado todo lo necesario para inyectar la primera dosis de vacuna a los 29 residentes (todos menos uno) y a los 37 trabajadores (el 68,5%) de APACE que habían dado el consentimiento. «A las residencias vamos a venir tres veces, así que quien no lo haga ahora tendrá más oportunidades, pero hay que pensarlo bien, porque cuatro rondas no vamos a hacer», aclararon las sanitarias en alusión a la propia dinámica que exige la vacuna de Pfizer/BioNTech, la única autorizada hasta ahora en la Unión Europea y con necesidad de dos dosis para alcanzar la eficacia demostrada en las cuatro fases de ensayo contra la enfermedad del coronavirus.

