8 CCAA se unen a CyL ante Illa para pedir más restricciones

No habrá modificación del decreto del estado de alarma para adelantar el toque de queda más allá de las 22.00 horas o incluso para aplicar un confinamiento domiciliario. Por el momento. Así se zanjó ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, donde Castilla y León, junto a otras ocho comunidades, exigieron al ministro Illa que habilite herramientas para que las comunidades puedan restringir más la movilidad e, incluso, aplicar confinamientos domiciliarios si fuera necesario. En concreto, los consejeros de Salud del País Vasco, Galicia, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares, además de la titular regional, Verónica Casado, alzaron la voz sin éxito ante el ministro que, no obstante, aseguró que está propuesta «será estudiada» por parte del Ejecutivo central. Además, otras cuatro, según el relato de Casado, dijeron que no necesitaban más medidas, pero que en caso necesario las podrían aplicar. Una situación que provocó que la consejera regional saliera «descontenta» de la reunión de la Interterritorial, tal y como reconoció tras el mismo. Casado aseguró que la cogobernanza que promulga el Ejecutivo central para la gestión de la covid-19 ha de ser «real» y «no una mera declaración de intenciones o apoyo», por lo que reclamó herramientas legales que garanticen la efectividad jurídica de las medidas que implanten las comunidades.

En una línea crítica con el resultado de la reunión, la consejera lamentó que se siga sin tomar medidas, «sin ser drástico», porque cada día que se pierde pasan «muchas cosas» en el Sistema de Salud, por lo que reiteró al ministro de Sanidad que si no quiere aplicar medidas, que dé herramientas a las comunidades para hacerlo. El ministro de Sanidad, según explicó la propia conejera, les trasladó que el actual marco jurídico es suficiente y consideró que existe «margen» para tomar medidas, al tiempo que les recordó que hay que esperar para ver los resultados de las decisiones adoptadas.

Frente a esto, Casado insistió en que la situación epidemiológica y sanitaria por esta tercera ola de la covid-19 está siendo «aún más grave» que las dos ondas pandémicas anteriores, por lo que reiteró que es «absolutamente necesario» la adopción de medidas que palien esta situación. «Hay que tomar decisiones de una manera ágil, porque detrás de los contagios, vienen los ingresos, las UCI y los fallecimientos.

Por su parte, el ministro aseguró que, frente a la petición de Castilla y León y otras ocho comunidades, algunos Ejecutivos autonómicos han advertido que adelantar el toque de queda se podría dar una situación contraria a la deseada porque habría una concentración de actividades en un corto espacio de tiempo. «De todas formas vamos a seguir trabajando, pero constatamos que con el arsenal de medidas que tenemos se ha conseguido ya derrotar una ola», subrayó Illa.

Esta negativa, por el momento, de modificar el toque de queda por parte del Ministerio mantiene en el limbo legal el horario de restricciones autonómico, toda vez que el Tribunal Supremo ha dado al Ejecutivo regional hasta el próximo 29 de enero para presentar alegaciones, aunque durante este tiempo el decreto aprobado en elBocyl sigue siendo de aplicación.

Unidad de acción

La consejera de Sanidad remarcó la necesidad de una unidad de acción para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que facilite y ampare una toma «rápida» de decisiones desde una «efectiva coordinación» a nivel nacional. Por otra parte, desde el Ejecutivo regional recordaron que el toque de queda que sigue vigente entre las 20.00 y las 06.00 horas, ante la ausencia de resolución judicial. Finalmente, el Ejecutivo indicó que todos las provincias permanecen en el nivel 4 de alerta sanitaria para la contención de la covid-19, con las medidas preventivas reforzadas vigentes.

Actitud insumisa

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, instó a la Junta a abandonar su «actitud insumisa» y acusó a sus mandatarios, «antaño moderados», de esgrimir los mismos argumentos que Torra y Puigdemont que aludían a que se saltaban al ley en base a un objetivo mayor. Tudanca arremetió les reprochó que «ahora le entren las prisas» cuando apostaron por «flexibilizar las medidas para salvar la Navidad».