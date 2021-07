Piedras en el camino

A finales de junio se llegó por fin a un acuerdo entre los países de la Unión Europea para establecer las bases de la próxima PAC, que tendrá que entrar en vigor en 2023. Este pacto, que llegó con tres años de retraso, no dejó especialmente contento al sector, pero fue asumido como algo necesario porque el tiempo se echaba encima y había margen de maniobra para perfilar su aplicación con el Plan Estratégico Nacional, que ha de presentarse y ser aprobado en Bruselas antes de final de año para poder acceder a los fondos económicos.

Pero para elaborar ese Plan Estratégico el Ministerio de Agricultura ha de escuchar a las organizaciones agrarias y ponerse de acuerdo con las comunidades autónomas; en definitiva, se tiene que llegar a un nuevo pacto que refleje las peculiaridades de la actividad agraria de nuestro país y que podría compararse con el que alcanzaron hace un mes los ministros de Agricultura de la Unión Europea, pero con una importante salvedad: ahora no hay posibilidad de retrasarlo tres años. Ni dos. Ni uno. Y las cosas no han comenzado con buen pie.

Hace dos semanas tuvo lugar la primera conferencia sectorial del ministro Luis Planas con los consejeros del ramo de las diferentes autonomías. No salió nada claro del encuentro y algunos representantes regionales se quejaron de falta de concreción y de propuestas un tanto difusas. En esa cita el Ministerio presentó un documento sobre el que basar el acuerdo con puntos que no han dejado contento a casi nadie. Planas defendía que «será una PAC más justa desde el punto de vista redistributivo, más sostenible gracias al 25% de las ayudas destinado a los ecoesquemas». Y he aquí los dos asuntos que más voces han hecho alzarse, junto con la definición de «agricultor activo».

ASAJA en Castilla y León se queja de que este concepto va a ser más amplio que en la PAC anterior, «hasta el punto de que cualquier ciudadano que cultiva tierras o tenga ganado va a ser perceptor de las ayudas y, además, debido al complemento que reciba por el denominado pago redistributivo, porcentualmente cobrará más que el agricultor profesional». La organización agraria pide que «todo perceptor de la PAC tenga que acreditar la cotización a la Seguridad Social y la declaración de sus ingresos en la Agencia Tributaria, algo que, aunque parezca obvio, no ocurre en la actualidad ni tienen previsto exigir en los próximos años».

Sobre este tema, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se ha manifestado en el mismo sentido y ha advertido a Luis Planas de que, con los términos planteados en el documento base de negociación, el agricultor profesional tiene «todas las papeletas» para ser el gran perdedor de la aplicación de la nueva PAC en España. El Secretario General de COAG, Miguel Blanco, se ha quejado de que la definición de «agricultor activo» se aleja del agricultor profesional e incluye a todos los titulares de explotaciones. De esta manera, cerca de 250.000 perceptores PAC, cuya actividad agraria es insignificante (menos del 10% de sus ingresos totales), además de la ayuda básica reconocida, tendrán también acceso a las ayudas redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores profesionales, aseguran desde COAG.

«Se consolidaría así un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que vive exclusivamente de su trabajo en el campo y genera desarrollo económico y social en el medio rural, a aquellos falsos activos y absentistas que viven de otras actividades ajenas al sector. Se pierde el espíritu social de las ayudas redistributivas de la PAC, que es trasvasar fondos de las explotaciones más grandes a los pequeños y medianos profesionales para ayudarles ante el incremento de costes y los escasos márgenes de rentabilidad», ha destacado Blanco.

Unión de Uniones también coincide en este punto y se muestra crítica con la propuesta de agricultor activo puesta sobre la mesa ya que no permite margen para compensar a los agricultores profesionales los recortes en las ayudas directas y los efectos de la convergencia negativa. La organización agraria señala que con la fijación de un umbral de 5.000 euros para ser beneficiario de la PAC sin ninguna otra condición se eliminaría cualquier tipo de filtro que pudiera tener la exigencia de un mínimo del 25% de ingresos agrarios o la inscripción en la seguridad social en función de dicha actividad. Según Unión de Uniones, «al elevar el Ministerio el umbral a 5.000 euros a demanda de algunas comunidades autónomas hace que casi un 70% de los actuales beneficiarios PAC, que reciben unos 700 millones de euros, sigan siéndolo sin tener que cumplir ningún requisito más como agricultores activos. Esto nos deja sin margen para enjugar los recortes y los efectos negativos de la convergencia para los profesionales».

La organización opina que se va a llegar a esto «porque algunas comunidades autónomas caen en los mismos vicios de siempre y hacen de su cheque regional su bandera y no piensan de verdad en los profesionales, que son los que sostienen el sector agrario de su región». En la misma dirección señala que la responsabilidad de esta decisión es también del Ministerio de Agricultura, que viste de consenso lo que es una renuncia a sus tesis iniciales y los diagnósticos y análisis de necesidades en los que ha estado trabajando dos años, a pesar de que de las palabras de Planas podría deducirse lo contrario: «No vamos contra nadie, pero hay quien necesita más la PAC, por eso hay que hacer un mejor reparto, dirigiéndola a las personas y no a los territorios».

En el mismo sentido que estas organizaciones agrarias se ha manifestado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, que ha defendido que los perceptores de cualquiera de las tres modalidades deben estar dados de alta en la Seguridad Social agraria.

Con respecto a la convergencia, las cuatro organizaciones más importantes en Castilla-La Mancha (ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) señalan que la propuesta actual no corregirá los desequilibrios que «desde hace décadas» viene sufriendo «injustamente» esta región en el reparto de ayudas territoriales, en los que las zonas rurales más deprimidas y con mayor riesgo de despoblación seguirán siendo «altamente perjudicadas» en el reparto de fondos, limitando así su viabilidad económica futura, algo que también ocurre en otras comunidades como Castilla y León.

Ecoesquemas.

El otro punto de fricción son los ecoesquemas. Se trata de acciones voluntarias por parte de los profesionales en sus explotaciones que han de suponer un beneficio para el medio ambiente en línea con los objetivos verdes de la Unión Europea. No está nada claro qué prácticas se van a beneficiar de estos pagos, pero lo que sí es diáfano es que el 25% de las ayudas que se van a percibir vendrán de ahí; es decir, si un agricultor o ganadero no emprende ninguna acción que esté contemplada en lo que serán estos ecoesquemas está renunciando de facto a una cuarta parte de las ayudas que podría ingresar.

Acerca de este asunto, COAG ya expresaba hace unas semanas que la Unión Europea pretendía convertir a los agricultores y ganaderos en «los jardineros de Europa» y calificaba esta medida de «recorte encubierto». La organización mantiene que «la condicionalidad reforzada, que supone mayores exigencias medioambientales y por tanto mayores costes y menos renta, junto con la partida del 23% de las ayudas condicionada a los ecoesquemas, puede lastrar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones si no viene acompaña de medidas y presupuesto adicional para acometer una transición verde justa».

Según COAG, con el acuerdo entre las instituciones comunitarias el 40% de los fondos agrarios iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. «Podemos afirmar con rotundidad que los hombres y mujeres del campo van a acabar financiando las políticas ambientales de la UE», ha puntualizado su secretario general, al tiempo que ha señalado la hipocresía de los mandatarios europeos y estatales: «En las nuevas reglas del juego no se han aprobado exigencias equivalentes para las importaciones de terceros países. La UE legitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al consumidor que supone esta grave injusticia”.

En este punto, ASAJA no comparte las normas restrictivas de los ecoesquemas sin una ayuda incentivadora, que compense la pérdida de rentabilidad que va a acarrear cumplir con las exigencias de esa figura.

El consejero de Agricultura de Castilla y León, por su parte, que se ha reunido este mismo lunes con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para rediseñar la propuesta de esta comunidad, ha avanzado que planteará al Ministerio «un elenco de actuaciones» sobre cómo deben desarrollarse los ecoesquemas para que tenga encaje la agricultura de Castilla y León y de otras zonas de la España interior como Castilla-La Mancha, en la que dominan los cultivos herbáceos de secano y de regadío; este es el aspecto que «más preocupa» a la Consejería y donde ve más dificultades de encaje en la figura de los ecoesquemas. «A nadie se le escapa que encontrar un ecoesquema para la ganadería extensiva es relativamente sencillo», ha manifestado Carnero en esa reivindicación de medidas específicas para los cultivos cerealistas, y ha mencionado iniciativas orientadas a que se incorporen los restos de cosechas y rastrojos al terreno o a incluir dentro de la condicionalidad reforzada una rotación de cultivos que abarque a toda la explotación para que esta medida cuadre mejor.

Entidades conservacionistas también se han manifestado a este respecto. SEO/BirdLife y WWF han solicitado la retirada del Plan Estratégico porque solo la mitad de los ecoesquemas planteados serían útiles para lograr los objetivos ambientales suscritos por España para lograr la transición ecológica. Estas organizaciones hablan de la necesidad de mejorar, ya sea en nivel de exigencia, definición, aplicación y/o seguimiento, de forma generalizada, la mayor parte de las intervenciones que conforman la «arquitectura verde de la PAC», que está compuesta por la condicionalidad, los ecoesquemas y las medidas para el clima y el medio ambiente del segundo pilar. Ambas ONG proponen así que se retire la mitad de los ecoesquemas que se han propuesto, incluida la siembra directa que permite el uso de herbicidas en la «confusamente llamada» agricultura de conservación y otros que resultan de contribución insuficiente.

En resumen, parece que el acuerdo no está cercano. Hay asuntos en los que existe el consenso, pero desde luego no son todos; ni siquiera los más importantes. La próxima conferencia sectorial entre Planas y los consejeros de Agricultura se celebrará, previsiblemente, a finales de septiembre. Entre tanto está el mes de agosto (con la ralentización que implica) y muchas reuniones entre consejerías, Ministerio y organizaciones agrarias, tanto a escala regional como nacional.

Cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades y, lógicamente, tratará de llegar al acuerdo que mejor le vaya a los intereses de su territorio. Además de los ecoesquemas, la definición de agricultor activo y los pagos redistributivos, hay más asuntos que afinar, como la reducción de regiones o la inclusión de nuevos sectores como perceptores de fondos. Mucho que concretar para el sector que más porcentaje se lleva del presupuesto de la Unión Europea.