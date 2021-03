La Junta cierra el martes el interior de los bares en Burgos

La Junta cerrará a partir del martes, 6 de abril, el interior de la hostelería en aquellos municipios que registren más de 150 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Así lo ha anunciado este mediodía Francisco Igea, que ha explicado que en el Consejo de Gobierno de este miércoles se ha decidido asumir el documento adoptado la semana pasada por Sanidad y las comunidades autónomas en una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para controlar la pandemia de covid-19.

El vicepresidente de la Junta ha indicado que el lunes, en Consejo de Gobierno extraordinario, se dictaminará qué municipios de Castilla y León se verán afectados por estas nuevas restricciones tras la modificación del semáforo, pero no será hasta el martes, una vez publicado el acuerdo en el Bocyl, cuando entren en vigor las medidas. Además del cierre del interior de los bares y restaurantes, también se clausurarán las salas de juego y locales de apuestas, no así el comercio no esencial de las grandes superficies comerciales ni tampoco los gimnasios.

Según los datos que a diario ofrece la Consejería de Sanidad, en nuestra provincia se verían afectados por estas restricciones Burgos capital, Miranda de Ebro, Medina de Pomar, Salas de los Infantes, Villadiego, Oña o Villagonzalo Pedernales, entre otras.

La situación epidemiológica en la Comunidad se está "deteriorando", ha reconocido Francisco Igea, que a preguntas de Diario de Burgos sobre el motivo de aplicar nuevas restricciones por municipios y no a nivel provincial o regional, ha respondido que de esta manera "nos permite realizar actuaciones más limitadas y no establecer restricciones en localidades en las que no sea necesario. Sería algo ineficiente y poco responsable para con los sectores que más han sufrido por estas medidas", las cuales permanecerán, "como mínimo, dos semanas", ha asegurado.

En su intervención telemática tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta, ha agradecido la predisposición del alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que ayer emitió un bando pidiendo a la ciudadanía extremar las precauciones durante la Semana Santa. "Es de agradecer encontrar alcaldes preocupados por la salud de sus habitantes. Es un lujo tener alcaldes como el de Burgos", ha insistido Igea.

Verónica Casado: "Habrá revisión cada siete días". Poco después de la intervención de Francisco Igea, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido una rueda de prensa junto a la ministra Carolina Darias tras el último Consejo Interterritorial de Salud. En su comparecencia, Casado ha confirmado que la Junta comunicará el lunes los municipios en los que se aplicarán nuevas restricciones y que habrá revisión cada siete días por si la incidencia acumulada obligara a establecer las mismas medidas en otras localidades.