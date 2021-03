1.400 alumnos descubren la tecnología de los alimentos

Aquona y su fundación, la Fundación Aquae, celebró hoy el webinar ‘Un espejo en el que mirarse’, destinado a las alumnas, sus compañeros y docentes que participan en el programa Aquae STEM, una iniciativa orientada a aumentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las alumnas de 2º a 6 º de Primaria.

Más de 1.400 niñas y niñosparticiparon en este evento on line en el que han podido conocer la experiencia profesional de Ana Vivar. Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Valladolid y Doctora por la Universidad de Salamanca, institución en la que también es docente, esta profesional STEM residente en Zamora es pionera en su campo. “Hace 30 años estrenamos la primera promoción de Ciencia y Tecnología de los alimentos y, entre todos, hicimos crecer y mejorar esta nueva disciplina”, contó Ana Vivar.

La investigación de nuevas gamas de alimentos para personas veganas o vegetarianas y todas las fases por las que pasan antes de ser comercializados, como el análisis de su composición y nutrientes, el microbiológico o el sensorial; es decir, el sabor y el olor que tienen fue uno de los temas de este webinar.

Además, se ha desmontado alguna falacia muy extendida a nivel popular: “El azúcar o la sal no son malos; ningún alimento es bueno ni malo en sí mismo, todo depende del consumo que hagamos de ellos”, afirmó Ana Vivar, invitando a los más pequeños a hacer un consumo moderado de productos ricos en grasa y un consumo diario de frutas o verduras.

De todas las ramas que desarrolla desde su ámbito profesional, Vivar admitió que le resulta “más divertido” dar clases y aseguró que “las STEM nos da la oportunidad de ser creativas; tienen un punto de ingenio y nos invita a ser curiosas para poder dar respuesta” a los retos que se plantean.

No obstante, para ella, lo más importante es trabajar en equipo. “El equipo nos hace grandes y nos hace avanzar, no importa que lo que sepas hacer sea pequeño o grande porque siempre será útil”. Por eso, motivó a las niñas y niños a dejarse llevar porque “todas las disciplinas acaban conduciéndonos a cosas que realmente nos gustan”. A las niñas, en particular, les ha lanzado el mensaje de no “intentar ser perfectas en todo” porque “hacer una cosa bien, es de gran valor”. “La pandemia nos ha enseñado que todos los oficios han sido importantes cuando se les ha necesitado”, subrayó Ana Vivar.

Estos mensajes fueron muy bien acogidos por algunos de los colegios que se conectaron a la sesión. Carmen Conde, profesora del colegio San José de Zamora y coordinadora del Aquae STEM en el centro, destacó que “todas estas iniciativas que muestren referentes femeninos y que fomenten el aprendizaje del alumnado son muy positivas” e hizo hincapié en el “interés” que despertó la experiencia de Ana Vivar.