La Comisaría se queda sin 25 agentes al parar los traslados

No es la primera vez que el riesgo de que una comisaría de Policía Nacional se quede en cuadro durante unas cuantas semanas paralice un concurso de traslados. Esto ocurre principalmente en capitales como Madrid o Barcelona, pero no en Castilla y León y mucho menos en Burgos, donde precisamente urge más que lleguen efectivos. Pero la pandemia ha trastocado la jura de nuevos agentes que habitualmente suele realizarse en junio y eso ha motivado que el trasvase provincial de funcionarios se haya detenido hasta el final del verano. Esta es la explicación que ha brindado la Dirección General a nivel nacional, pero en la sede de la avenida de Castilla y León no han tenido una comunicación convincente por el momento. Aquí tendrían que haber llegado ya 25 personas.

Fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) reconocen que esta decisión de la Secretaría General dependiente del Ministerio del Interior ha sido «una faena» para la plantilla de la Comisaría Provincial de Burgos. No en vano, el saldo que le correspondía era muy positivo porque ayudaba a acercarse a esos 318 efectivos que establece el catálogo. «A nosotros no nos han dado ningún tipo de explicación, simplemente nos han comunicado que se paralizaban hasta mediados de agosto, más o menos», puntualizan.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)