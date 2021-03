Para ser bombero hay que sudar también el boli

Aún no habían entrado al polideportivo José Luis Talamillo y los más de cien candidatos a las dieciséis plazas para incorporarse al cuerpo de Bomberos de Burgos no podían ocultar su inquietud. Unos preferían guardar silencio y mirar al suelo hasta que los miembros del tribunal dijeran su nombre. Otros se frotaban las manos compulsivamente y daban vueltas a sí mismos a modo de concentración. También había, eso sí, quien esbozaba una sonrisa nerviosa. Ya con todos sentados en los pupitres distribuidos a lo largo y ancho de la pista del pabellón, comenzaron a verse las primeras gotas de sudor cayendo por alguna que otra frente. Las oposiciones del Servicio Municipal de Extinción de Incendios capitalino tienen fama de ser duras. No hay que olvidar que en la última convocatoria ni siquiera llegaron a cubrirse las vacantes. Por no mencionar aquella ‘sangría’ del examen ortográfico de 2017, que segó las esperanzas de más de la mitad de los aspirantes.

En las cien preguntas del test que dio ayer el pistoletazo de salida en la carrera por ser Bombero los candidatos no tenían que demostrar su destreza lingüística. Ya en las bases, el Ayuntamiento decidió suprimir ese escollo porque, consideraron en Personal, deben primar los conocimientos del trabajo específico de bombero. Pero este eximente no hizo la prueba mucho más sencilla a juicio de algunos de los participantes.

Josep, que se ha presentado en más ocasiones a estas pruebas tanto en Burgos como en otras capitales, Zaragoza entre ellas, se esperaba «otro tipo de preguntas». En su opinión, el cuestionario planteaba temas «rebuscados» que «no tienen tanto que ver con el oficio de bombero a nivel técnico sino muy teórico». Contestó a más de setenta y aunque venía preparado no las tenía todas consigo. «Espero tener suerte, pero yo que ya he hecho muchos de estos exámenes puedo decir que ha sido complicado», aseguraba. Su compañero de al lado vio el problema del primer test en «la escasez de tiempo» para responder.

El nerviosismo y la cautela de la entrada a la prueba contrastaron con el bullicio de los corrillos al finalizar. Los candidatos se juntaban frente a la puerta para comentar las preguntas que minutos antes habían respondido. «Prefiero no rayarme porque sino no duermo», apuntaba uno (...).

