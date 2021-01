Cs denuncia que Sasamón duplique gastos para el consultorio

Falta de transparencia, opacidad en las propuestas y manipulación en la gran mayoría de los proyectos. Así califica el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sasamón la gestión del alcalde, Amando Calzada que hace unos días acusaba a la oposición -Cs y Vox- de echar atrás sus propuestas, entre ellas la redacción de un Plan Especial de Casco Histórico (PECH) que permita solicitar a la Junta un área de regeneración urbana de la villa y más ahora que acaba de ser declarada BIC, con categoría de Conjunto Histórico, así como en el proyecto de mejora del consultorio médico.

José Antonio Martín, concejal de Cs, asegura que en la gestión municipal hay una falta total de transparencia y pide al alcalde que antes de llevar cualquier asunto al pleno, debería consesuar con los grupos, teniendo en cuenta que su grupo solo son 2 ediles, por los 3 de Cs y los 2 de Vox, que inició la legislatura gobernando con el PP, pero que rompió el año pasado.

En este sentido, Martín se refiere a un proyecto que Calzada llevó al pleno de diciembre y que no salió adelante. Se trata del proyecto del mejora del consultorio médico para acabar con las humedades, con un presupuesto en torno a 38.000 euros, cofinanciado por Planes Provinciales de la Diputación.

Es un tema enrevesado porque el Ayuntamiento tiene que invertir la ayuda provincial en ese proyecto, pero a raíz de la pandemia se ha encontrado con un problema, como es que la mejora debería incluir doble circuito de entrada y salida, con una sala covid. El alcalde entiende que en el consultorio actual no hay posibilidad por falta de espacio de hacer esa obra, por lo que cree que será un proyecto inútil, porque una vez terminado, no lo dará luz verde Sanidad.

Así, el regidor propone hacer esta obra, pero al mismo tiempo habilitar también un consultorio en un inmueble prácticamente en ruinas adquirido por el Consistorio y en el que el proyecto inicialmente previsto es levantar paredes, suelo y echar el tejado para su uso como almacén. Esta primera separata de obras a ejecutar supondría una inversión de 127.000 euros, de un proyecto final de 200.000.

Este punto ha sido rechazado por la oposición. Martín entiende que no se pueden hablar de dos inversiones para consultorio médico. Pero además, recuerda que el proyecto que se presenta para ese inmueble es para nave-almacén y costeado con fondos propios. «Vuelve a ser un proyecto opaco, falto de transparencia y que realmente el alcalde no sabe ni que va a hacer ahí, y nosotros no vamos a aprobar nada cuando no tengamos muy claro lo que se va a hacer». Además, el edil cree que sí hay espacio en el actual como para habilitar sala covid y entrada y salida, aprovechando un patio trasero.

En cuanto a las acusaciones del alcalde respecto a que la oposición (Ciudadanos) está en plan destructor y no tiene voluntad de sacar adelante el PECH, Martín recuerda que el expediente no es nuevo y que de hecho fue aprobado en junta de gobierno en octubre de 2019 con los únicos votos a favor de los dos ediles del PP y la abstención de Vox -Cs no forma parte de la misma-. El problema de este expediente, apunta «es que no hay consignación presupuestaria, como ya le advierte la secretaria». «Ni la había en 2019 ni la contempló en el presupuesto de 2020, aprobado por unanimidad, por lo que no se puede encargar la redacción de ese plan, que rondaría los 30.000 euros», explica, recordando que ese tema no se ha llevado a pleno. Este concejal añade que su grupo no entorpece nada, «ni están a favor ni en contra», y que solo pide al alcalde que presente un proyecto claro, que no engañe y consigne partida.

Cuentas de vía Aquitania. Otro tema que traerá cola es el que tiene que ver con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía Aquitania, que preside elalcalde, y a la que el Ayuntamiento destina partida presupuestaria.

Ciudadanos dice que lleva reclamando las cuentas de la entidad más de un año, la última vez en pleno conjuntamente con Vox, por lo que salió adelante con los 5 votos de la oposición por los dos en contra del PP, pero aún así, la formación naranja no confía en que Calzada vaya a presentar dichas cuentas, aunque es obligatorio, recuerda Martín, para quien resulta incongruente que se de esa situación y que tenga que ser el alcalde el que rinda cuentas de su propia gestión en una entidad. «Perteneciendo el Ayuntamiento a ella, no hay más que los estatutos, no sabemos qué inversiones ha tenido, qué ha hecho con el dinero, dónde se destina ni cuantos socios son, si 11 ayuntamientos ó 100 vecinos como dice, o las dietas de la junta». Finalmente, el edil dice que se volverá a plantear en pleno la retirada de las asignaciones al alcalde. Por Cs, ya hubiera presentado una moción de censura, «pero Vox no da el paso», añade.