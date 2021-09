Al menos tres muertos tras descarrilar un tren en EEUU

Al menos tres personas fallecieron en el descarrilamiento de un tren de pasajeros en el estado de Montana (noroeste de EEUU), que también ha dejado numerosos heridos, informaron hoy las autoridades locales.

El tren de la compañía Amtrak, que realizaba la ruta entre Chicago (Illinois) y Seattle (estado de Washington), llevaba aproximadamente 150 pasajeros y 13 empleados.

Las primeras imágenes de los medios locales muestran a varios vagones del tren volcados en la línea férrea.

El accidente se produjo hacia las 16:00 hora local cerca de la localidad Joplin, 320 kilómetros al norte de Helena, la capital de Montana; y el departamento de policía del condado de Liberty señaló que hay varios heridos más, pero no precisó una cifra. The New York Times avanza que más de 50 pasajeros han resultado heridos.

"Amtrak está trabajando con las autoridades locales para transportar a los pasajeros heridos, y evacuar de manera segura al resto del pasaje", dijo la compañía ferroviaria en un comunicado.

La causa del accidente aún no ha sido determinada.