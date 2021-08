El sueldo de 8 trabajadores de Briviesca sube por convenio

La aprobación del convenio colectivo aplicable al personal laboral municipal del Ayuntamiento de Briviesca ha sido posible finalmente gracias al voto positivo de todos los miembros de la corporación. Este hecho hace que el sueldo de 8 trabajadores que hasta ahora «tenían un salario no acorde con su categoría profesional» quede regulado y se incremente. El concejal de personal, Ángel Calzada, se siente satisfecho del logro, y declara a este medio que «han sido dos años de intenso trabajo pero que ha merecido la pena».

El convenio antiguo contemplaba, entre otros asuntos, que algunos empleados cobrasen menos que otros aún perteneciendo a una categoría profesional superior. «Eso se ha regulado y los cuatro trabajadores de la guardería, dos del centro ocupacional, una limpiadora-cocinera y el monitor de Juventud percibirán un salario superior», explica el edil.

Asimismo, la regulación del convenio del personal laboral clasifica a los 44 asalariados con los que cuenta todo el año -actualmente ascienden a 68 por las contrataciones de verano- en cinco categorías. Aquellos incluidos en el Grupo IV, recibirán un salario base mensual de 1.345,77 euros; los del Grupo III (en el que se encuentran los operarios de servicios múltiples), 1.618,83; aquellos que pertenecen al Grupo II, como los monitores o los educadores de la guardería, cobrarán 1.681,90 euros; los del Grupo I (director de la Banda Municipal de Música, directora de la Escuela de Música y del Centro Ocupacional), percibirán 2.181,81; y los del Grupo 0, en el que actualmente no pertenece nadie, 3.141,62 euros.

Esta organización también implica que aquellas personas que se pidan una baja laboral general sin ingreso ni hospitalización cobren desde el primer día el 100% de su sueldo. «El anterior convenio obligaba a abonar el 75% del salario durante los primeros 20 días y a partir del vigésimo primero percibían el salario íntegro. Ahora será obligatorio presentar el justificante las primeras 24 horas desde que se solicita», aclara Calzada.

El tema de horas extras queda regulado de otra forma. Hasta ahora, trabajar de más un día laboral y un festivo se pagaba de distinta manera pero todos los empleados se llevaban las mismas cantidades. «Con el nuevo convenio se ha optado por pagar según la categoría, porque antes no exista distinción y cobraba lo mismo un oficial que un monitor. Se han clasificado las jornadas extraordinarias en horas normales, nocturnas, festivos y sábados por las tardes y festivos nocturnos», explica el concejal. Además, por trabajar en Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo recibían un plus de 50 euros que se ha ampliado a 75. Al igual que la gente que no requiere de uniforme, que percibía 30 euros anuales y a partir de este momento se llevará 50. El convenio de los funcionarios vuelve a quedarse atascado «porque los empleados así lo quieren», declara Calzada, que asegura que el «mayor problema se ha dado con la Policía Local».