El HUBU diagnosticó en 2020 cerca de 60 casos de hepatitis 

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) detectó a lo largo del 2020 un total de 59 casos de hepatitis (25 de tipo B y 34 de tipo C). Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Hepatitis, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quiere llamar la atención sobre esta patología, y recordar que entre otras complicaciones de esta enfermedad, se encuentra el carcinoma hepatocelular.

El Complejo Asistencial de Burgos participa, junto al resto de centros de la red Sacyl, en la estrategia marcada por la OMS y respaldada por las sociedades científicas, para lograr su erradicación en el año 2030. En un comunicado, el HUBU recuerda que para lograr este objetivo es fundamental la prevención, mediante vacunas e información sobre conductas de riesgo; así como la rapidez en el diagnóstico y los tratamientos.

En este sentido aseguran que hay noticias "esperanzadoras", puesto que existen agentes antivirales contra la VHB y VHC eficaces, y recuerdan que los avances en investigación han dado lugar al desarrollo de nuevos fármacos orales (antivirales de acción directa) con altas tasas de curación y adecuada tolerancia que están disponibles en todos los hospitales Sacyl.

El tratamiento apropiado de las hepatitis B y C puede evitar la aparición de las graves complicaciones-potencialmente mortales-de las hepatopatías crónicas: la cirrosis y el cáncer de hígado. Respecto al diagnóstico de las hepatitis recuerdan que se han desarrollado nuevos test más precisos y sencillos (detectan el virus y la carga viral en un solo paso) además de pruebas 'point of care test' (test en el punto de atención) que no requieren la presencia de personal sanitario para su realización y que facilitan el rápido diagnóstico y derivación en poblaciones vulnerables o de difícil acceso (pacientes sin hogar, inmigrantes, adictos a drogas...).