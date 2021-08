Talento femenino para el agro ribereño

Unas han vuelto recientemente a sus raíces en la Ribera del Duero. Otras han cambiado la ciudad para instalarse en aquel pueblo de sus abuelos en el que veraneaban. Y también las hay que no se han marchado nunca. Sea como fuere, cada vez más mujeres jóvenes deciden poner en marcha su propio negocio en el medio rural de la comarca. Suenan con fuerza conceptos como economía circular y productos de cercanía, acompañados de calidad de vida e ilusión.

Es el caso de Elena González de Benito, que en junio, menos de un año después de cambiar Vizcaya por Campillo de Aranda, ha puesto en marcha una granja con 500 gallinas camperas que, con el tiempo, espera convertir en un proyecto más amplio con frutales y huerta. Algo similar le sucedió a Nazaret Aparicio, también bióloga y también en la treintena, pero hace cinco años. Tras un tiempo sin saber para dónde tirar, se lanzó a crear una empresa que cría lombrices y comercializa su humus en Roa de Duero, a donde volvió tras acabar la carrera en Madrid. A escasos kilómetros,en Moradillo de Roa, Eva de Diego, profesional de administración y finanzas, acumula años volcada en las viñas.

Todas han hecho de su pasión su forma de vida y han elegido para ello el medio rural. No obstante, los caminos que han recorrido no están exentos de obstáculos. Las tres reconocen que emprender resulta complicado, que la burocracia «ahoga y retrasa», pero que la ilusión puede con todo.

«A la hora de iniciar mi proyecto de vida, las administraciones no me lo facilitaban mucho, había que cumplir demasiados requisitos», dice Eva de Diego, para después añadir:«Emprender en el medio rural es muy complicado no sólo por inversión, que no es una cuestión baladí, sino por el papeleo. De hecho, tengo que decir con pena que al compaginar dos trabajos no he recibido ninguna ayuda».

En esta línea, Nazaret Aparicio sostiene que emprender ha supuesto una tarea ardua por no contar con experiencia previa ni demasiados referentes en el sector de la lombricultura. A ello se suma, a su juicio, la falta de una cultura de emprendimiento en España. «Aunque no sea fácil, merece la pena, mi experiencia está siendo gratificante, te permite vivir de lo que quieres, de lo que te gusta».

En materia de subvenciones, Elena González subraya, tras haber solicitado una ayuda dedicada a la primera instalación de jóvenes agricultores, que de no ser por sus ahorros y el apoyo de su familia, habría resultado muy difícil poner en marcha su negocio:«La sensación es que más que una ayuda a la incorporación, es un premio por haber logrado incorporarte». Ellas lo han conseguido. Y lo han hecho a base de esfuerzo y talento.