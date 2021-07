Las carreras de noche en Kotarr enfrentan a Tubilla del Lago

Las aguas bajan revueltas en Tubilla del Lago. Las carreras nocturnas que han empezado a organizar este verano en el circuito de velocidad Kotarr no contentan a todos. Varios vecinos del municipio ribereño se quejan de «un ruido insoportable a altas horas de la madrugada» durante los fines de semana. Otros van más allá y definen la situación como «un infierno acústico» que les impide descansar. Fuentes de la Guardia Civil admiten que han recibido llamadas por molestias en fechas coincidentes con las pruebas de madrugada, pero no les consta ninguna denuncia.

Por su parte, el encargado de Kotarr, Rubén Abejón, sostiene que cumplen la normativa de ruidos que establece la Junta de Castilla y León y asegura que aunque «está permitido llegar a 125 decibelios en el circuito, hemos obligado a todos los coches a no superar los 90 decibelios con escapes silenciosos». A las carreras nocturnas que ya se han celebrado los días 3 y 10 de julio, se sumará otra este sábado. Después, los organizadores tienen previsto organizar una más en otoño y otra en invierno.

La situación ha creado «dos bandos» en Tubilla del Lago, de acuerdo con algunos vecinos, que dibujan el siguiente escenario: por un lado, se encuentran aquellos a los que de alguna forma les interesa que el circuito mantenga su actividad, especialmente quienes gestionan casas rurales, y, por otro, «quienes soportamos el ruido y ya estamos cansados».

La «confrontación» de la que hablan los afectados llega a tal punto que el 11 de julio apareció una pintada amenazando de muerte al ya exalcalde,Félix del Cura, cuyos hijos, junto con más inversores, gestionan Kotarr. A raíz del grafiti amenazador, el regidor ha presentado su dimisión. Reconoce que es consciente de las quejas que se están produciendo en el pueblo por el ruido en el circuito, pero también defiende que «cuando un proyecto funciona, salen las envidias de por medio» y que siempre hay quienes «buscan cismas». «Hay gente a la que hasta le molesta su propia sombra», remata al respecto.

Del Cura, quien estuvo al frente del Ayuntamiento 24 años, sostiene que «siempre» ha separado su labor como alcalde de la de gestor de Kotarr, pero que ahora, visto cómo ha derivado el asunto, ha optado por quedarse al margen y «si me toca defender algo, prefiero estar fuera y no dentro». En cualquier caso, seguirá echando una mano a la Corporación si así se lo requieren. Algo que no termina de convencer a algunos residentes, «indignados por el ruido» y partidarios de que «un pueblo no lo dirija gente con intereses particulares». No obstante, todos coinciden en condenar la pintada amenazadora.

«20 horas de ruido». Las voces críticas lamentan que el sábado 10 de julio el circuito estuvo abierto hasta más de las cinco de la madrugada, desde cerca de las 9 de la mañana. «La tortura sonora se mantuvo durante 20 horas seguidas, lo que produjo graves perjuicios para la salud y el descanso de los vecinos», critican.

Aseguran que al día siguiente se lo hicieron saber al propio alcalde y que esa misma noche llamaron al 112 para denunciar la situación. Después realizaron lo propio con la Guardia Civil:«Los agentes explicaron que no podían hacer nada, que era elAyuntamiento el que tenía que actuar en estos casos de molestias. ¿Ustedes creen que el alcalde va a hacer algo en contra de su propio circuito?», cuestionan.

Por su parte,Del Cura subraya que se hacen los controles pertinentes de ruido y lamenta que la situación se haya enrarecido porque, a su juicio, Kotarr «es un gran proyecto para toda la comarca». En esta línea, Abejón indica que en los 11 años que lleva al frente del circuito, los vecinos de Tubilla decían que no se oía el ruido de motos o coches por el día, algo que está cambiando desde que empezaron las carreras nocturnas. «Se oye un zumbido, pero en cuanto te metes en casa no se escucha nada», dice, rechazando que sea algo tan molesto como para no dormir.

Los vecinos, que advierten que los ruidos se oyen en Baños de Valderados o Villalbilla de Gumiel en función de la dirección en la que sople el viento, tampoco pasan por alto que para salir de Tubilla, buena parte de los participantes en las carreras lo hacen atravesando el pueblo. «Hacen derrapes sin importarles que sean las tres o cuatro de la mañana. Al final es una noche sin dormir», denuncian.